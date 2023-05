Féminicide de Mérignac : l'avocat des parents de Chahinez espère un procès au printemps 2024

"J'ai de bonnes raisons d'espérer que cette reconstitution criminelle aura lieu avant l'été", déclare ce jeudi sur France Bleu Gironde, Julien Plouton, avocat des parents de Chahinez Daoud. Dernier acte pour clôturer l'instruction sur la mort de cette jeune mère de famille, brûlée vive par son ex-mari il y a deux ans jour pour jour, le 4 mai 2021 , devant sa maison de Mérignac. "Le procès se tiendra sûrement au printemps 2024", espère-t-il. L'ex-mari de Chahinez a été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide volontaire par conjoint.

Une reconstitution avant l'été

Le 4 mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, est brûlée vive en pleine rue par son ex-mari, alors qu'elle a déposé plainte pour des violences un mois et demi plus tôt. L'homme, âgé de 44 ans, déjà emprisonné pour violences conjugales en 2020, a poursuivi son ex-femme, qu'il guettait depuis le matin. Il lui a tiré plusieurs coups de feu dans les jambes puis l'a aspergée d'un liquide inflammable alors qu'elle était encore en vie puis a allumé le feu.

"L'enquête a véritablement avancé", se réjouit l'avocat. "L'ensemble des actes qui devaient être réalisés l'ont été, notamment de nombreuses auditions de la personne mise en examen dans ce dossier. Les parents de Chahinez ont été entendus à leur demande. Les investigations sur la personnalité de l'auteur des faits ont été effectuées. Il ne reste qu'à effectuer la reconstitution criminelle, qui en général est l'acte qui précède la clôture de l'instruction."

Une procédure engagée contre l'État

Il y a deux mois, Julien Plouton a annoncé lancer une procédure pour "dysfonctionnements du service public de la justice" entre la condamnation du suspect pour violences conjugales le 25 juin 2020, et l'assassinat de Chahinez Daoud dix mois plus tard. "C'est une démarche symbolique qui a pour but de continuer à sensibiliser sur la gravité de ce phénomène et les mesures qui doivent être prises pour tenter de le juguler", explique-t-il.

"Ce n'est pas une procédure au contentieux, c'est une demande amiable adressée aux ministères de la justice et de l'Intérieur." Sa demande est à l'étude et les ministères lui promettent une réponse d'ici la fin du mois de mai. "Si aucune proposition ou retour concret ne nous est adressé nous lancerons cette procédure de contentieux. C'est-à-dire la saisine du tribunal judiciaire.", précise maître Plouton.

Dans cette affaire, cinq policiers ont été sanctionnés , mais l'avocat de la famille de Chahinez n'envisage pas de procédure contre eux. "On est sur des séries de manquements individuels. Au-delà de ces manquements individuels on a une défaillance quasiment systémique. On a une chaîne pénale qui n'a souvent pas les réactions adaptées. Cela évolue, mais lentement", regrette Julien Plouton.