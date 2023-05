Féminicide de Mérignac : la reconstitution du meurtre de Chahinez a lieu ce mercredi

Il y a trois semaines, maître Julien Plouton, avocat des parents de Chahinez Daoud, affirmait sur France Bleu Gironde, attendre la reconstitution criminelle de l'assassinat de la jeune mère de famille, brûlée vive par son ex-mari devant sa maison de Mérignac, le 4 mai 2021. Cette reconstitution "en général est l'acte qui précède la clôture de l'instruction", et ouvre la voie à un procès, estimait-il. Selon nos confrères de franceinfo , elle doit avoir lieu ce mercredi, à Mérignac.

ⓘ Publicité

Julien Plouton espère qu'ensuite, un procès pourra se tenir, au printemps 2024, dans cette affaire devenue un symbole des échecs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Chahinez avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre son conjoint, avant le drame. Cinq policiers ont d'ailleurs été sanctionnés dans les mois qui ont suivi le féminicide.

"À l'intérieur, nous sommes brûlés"

À l'occasion de cette reconstitution, notre consœur de franceinfo, Margaux Stive, a pu recueillir le témoignage des parents de Chahinez. Kamel et Djohal Daoud n'auront pas la force d'assister à cette reconstitution. "Je suis une mère brûlée dedans, je suis une mère brisée", témoigne la presque septuagénaire. "On fait semblant de tenir, on fait semblant d'avoir du courage pour les enfants", poursuit son mari. Les enfants de Chahinez : deux garçons et une fille, de 6, 9 et 14 ans, dont le couple a obtenu la garde. "Je suis en colère contre l'État", lance la mère de Chahinez, un État qui selon elle, n'a pas protégé sa fille, malgré ses plaintes et ses alertes.

Il y a deux mois, avec leur avocat, Julien Plouton, ils ont lancé une procédure à l'amiable pour "dysfonctionnements du service public de la justice" entre la condamnation du suspect pour violences conjugales le 25 juin 2020, et l'assassinat de Chahinez Daoud dix mois plus tard. Sans réponse des ministères de la Justice et de l'Intérieur d'ici à quelques jours, une procédure pour faute lourde pourrait être engagée devant les tribunaux.

À lire aussi Féminicide de Mérignac : l'avocat des parents de Chahinez espère un procès au printemps 2024