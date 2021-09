A l'issue d'un conseil de discipline qui s'est tenu ce mercredi, le policier qui a enregistré la plainte de Chahinez, un mois avant qu'elle ne soit tuée par son mari à Mérignac, est menacé d'un an d'exclusion ferme en raison de sa condamnation pour violences conjugales.

Féminicide de Mérignac : le policier qui a enregistré la plainte de Chahinez pourrait être exclu pendant un an

Deux ans d'exclusion de la police, dont un ferme : c'est ce qu'a proposé le conseil de discipline qui s'est réuni à Bordeaux ce mercredi à l'encontre du policier condamné pour violences conjugales et qui avait recueilli la plainte de Chahinez Daoud en mars 2021. Un mois et demi plus tard, la jeune femme était brûlée vivante par son mari à Mérignac. Ce féminicide a soulevé une vague d'indignation, renforcée par les conclusions de la mission d'inspection, qui avait pointé du doigt une série de défaillances dans le suivi du mari violent. Le soin apporté par le policier à la plainte de Chahinez, notamment, interroge.

Ce n'est cependant pas pour une éventuelle négligence dans cette affaire que le policier risque une exclusion, mais bien pour cette condamnation à des violences conjugales. Le bureau des affaires disciplinaires, situé à Paris, doit faire confirmer -ou non- cette sanction par le directeur général de la police nationale. Le policier avait été condamné en février 2021 à 8 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Comment expliquer qu'il ait pu recevoir Chahinez, venue porter plainte pour des faits similaires, un mois à peine après sa condamnation ? Sa hiérarchie était pourtant « parfaitement au courant » de son passif, selon le Canard Enchaîné, qui avait révélé l’information.

Dans son rapport, la mission d’inspection avait souligné que le policier avait bien rempli et transmis au parquet "la grille d’évaluation du danger et la fiche d’évaluation des victimes" mais qu’il existait "un doute sérieux sur le soin avec lequel ces grilles ont été renseignées."