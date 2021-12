Féminicide de Mérignac : les parents de Chahinez ont finalement obtenu la garde de leurs petits-enfants

Presque huit mois après la mort de Chahinez à Mérignac, les parents de la mère de famille de 31 ans ont finalement obtenu la garde de ses trois enfants. Ils bénéficient désormais de papiers français et d'un appartement.

C'est la fin d'une longue attente pour les parents de Chahinez, cette mère de famille brûlée vive en pleine rue par son ex-mari à Mérignac, le 4 mai dernier. Ils ont finalement obtenu mi-décembre la garde des trois enfants de la victime, âgés de 5, 8 et 13 ans, sur décision de justice. "Ils ont pu les récupérer juste avant les fêtes de fin d'année pour réaliser le souhait le plus cher de leur fille", explique maître Julien Plouton, l'avocat des parents de Chahinez, à franceinfo.

Les parents de Chahinez, originaires d'Algérie, ont également reçu des papiers français et logent dans un appartement en France, où ils comptent élever les enfants. Cette décision était attendue par tous les proches et voisins de Chahinez à Mérignac, qui avaient vu grandir ses enfants, et qui s'inquiétaient de leur futur après le drame du mois de mai. Des associations avaient laissé entendre qu'ils n'avaient pas bénéficié de soutien psychologique, ce que conteste le Département de la Gironde.

Six policiers devant des conseils de discipline mardi prochain

Cette décision intervient alors que six policiers doivent passer en conseil de discipline à Bordeaux et Paris le mardi 4 janvier. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans des erreurs d'appréciation qui ont conduit à la mort de Chahinez Daoud. La mère de famille avait notamment porté plainte un mois avant sa mort. Son ex-mari avait déjà été condamné pour violences conjugales et avait interdiction de l'approcher, mais la victime n'avait pas de téléphone grave danger.