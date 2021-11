Féminicide de Mérignac : six mois après le drame, des mesures "pas à la hauteur" selon les associations

C'est un drame qui a marqué la France entière. Il y a six mois jour pour jour, le 4 mai 2021, Chahinez, une mère de famille de 31 ans, était tuée par son ancien mari en pleine rue, à Mérignac. D'abord blessée par balles aux jambes, elle s'est ensuite fait asperger d'essence et a été brûlée vive. Son ancien compagnon avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2020, et faisait l'objet d'une enquête en cours. Dans la foulée, le garde des Sceaux avait affirmé que les "bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs", pour pousser les magistrats à les attribuer plus régulièrement.

Une mission d'inspection lancée par le ministère de l'Intérieur a depuis révélé une série de "défaillances" dans la prise en charge de cette plainte et la protection de la victime. Chahinez n'avait bénéficié d'aucun dispositif de prise en charge après avoir porté plainte contre son ex-mari en mars dernier. Plus de 2 300 plaintes similaires ont déjà été enregistrées par le parquet de Bordeaux depuis le début de l'année. C'est presque autant que sur toute l'année 2020.

12 bracelets anti-rapprochement en Gironde

Depuis six mois, le parquet de Bordeaux a donc décidé d'accélérer sur les procédures liées aux affaires de violences intra-familiales. Déjà entre 2019 et 2020, le nombre de convocations devant la justice pour ce type de violences a augmenté de plus de 200%. Mais le féminicide de Mérignac a agi comme un électro-choc. Dans le département, l'attribution de téléphones grave danger a été multipliée par trois en six mois (64 à Bordeaux, 14 à Libourne). Neuf bracelets anti-rapprochement sont également activés dans la juridiction de Bordeaux, trois à Libourne.

On est très loin du compte. - Naïma Charaï, directrice de l'Apafed

"Le résultat est extrêmement décevant", déplore Naïma Charaï, directrice de l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté (Apafed). "Six mois après, on se rend compte que les téléphones grave danger ne sont pas déployés à la hauteur de l'émotion que ça a pu créer. Des outils sont à notre disposition mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient mis en application", continue Naïma Charaï, qui compare ces chiffres à la taille du département. "En Gironde, nous sommes le territoire le plus peuplé de France et le plus étendu. On devrait plutôt être à 300 téléphones grave danger, donc on est très très loin du compte."

"Aujourd'hui, il y a assez de téléphones grave danger", lui rétorque Bérangère Couillard, député La République en marche de la Gironde. "On va encore en déployer jusqu'à 3 000 au niveau national en 2022. Mais moi je ne connais pas aujourd'hui de magistrats qui n'auraient pas voulu mettre en place de téléphone grave danger ou un bracelet anti-rapprochement, sous prétexte qu'il n'en avait pas", affirme l'élue. "Il faut plutôt se demander pourquoi les magistrats ne le mettent pas en place, pourquoi ça n'a pas été proposé ? Parce qu'il y a des cas où ça peut ne pas correspondre aux besoins de la situation."

Un nouveau comité contre les violences conjugales

Depuis quelques jours, la préfecture de Gironde a aussi mis en place, avec le parquet, un nouveau comité départemental pour lutter contre les violences conjugales. Mais il n'est pas du tout au goût des associations qui accompagnent les femmes victimes de ces violences. Contrairement à la cellule de veille qui existait jusqu'ici, elles doivent désormais passer par une déléguée départementale pour s'adresser aux autorités. "Ce sont des grandes messes, auxquelles on n'a quasiment pas le droit de dire ce qui ne va pas", s'énerve Annie Carraretto, la co-présidente du planning familial de Gironde.

Je pense qu'on a besoin d'être tous autour de la table, être entendus au même niveau d'information. On n'en veut à personne, on veut simplement avancer. Et je crois que si on était tous sur ce même niveau, on avancerait plus vite. - Annie Carraretto, co-présidente du planning familial de Gironde

Certaines associations réclament aussi la mise en place d'une juridiction spécialisée dans les affaires de violences intra-familiales, comme c'est déjà le cas en Espagne. Avec l'objectif de réunir des magistrats formés et motivés, et d'éviter à l'avenir les défaillances révélées par le drame de Mérignac.