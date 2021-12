Huit mois jour pour jour après la mort de Chahinez à Mérignac, six policiers vont passer devant deux conseils de discipline, à Bordeaux et à Paris, le 4 janvier. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de "manquements administratifs" dans la prise en charge de cette femme et de son ex-mari.

Féminicide de Mérignac : six policiers convoqués en conseil de discipline le 4 janvier à Bordeaux et Paris

De nouvelles sanctions sont à prévoir dans la procédure administrative déclenchée dans la foulée du féminicide de Mérignac. Le 4 mai dernier, Chahinez, mère de famille de 31 ans, avait été brûlée vive par son ex-mari en pleine rue, après avoir été touchée par balles aux jambes. L'enquête avait ensuite révélé des "défaillances", alors que la victime avait porté plainte au mois de mars, et que son mari avait interdiction de l'approcher. En conséquence, six policiers vont être convoqués devant deux conseils de discipline distincts, à Bordeaux et à Paris, le 4 janvier. Quatre officiers et commissaires, dont le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) seront reçus à Paris, tandis que deux brigadiers seront entendus à Bordeaux.

Un premier haut-gradé sanctionné

Ces derniers sont soupçonnés de "manquements administratifs", indique Éric Marrocq, secrétaire régional Alliance, à l'Agence France-Presse. "L'étude du dossier en commission de discipline permettra de lever les doutes quant à leur impartialité et leur professionnalisme", explique-t-il. Parmi les quatre supérieurs hiérarchiques convoqués à Paris, figurent également le commandant de la division ouest, ainsi que le commissaire de Mérignac. Ils sont tous impliqués à des échelles différentes dans les erreurs d'appréciation qui ont conduit à la mort de Chahinez.

Une première sanction avait déjà été annoncée à la fin du mois d'octobre. Le directeur zonal de la sécurité publique du Sud-Ouest avait reçu un blâme, décidé par le Directeur général de la police nationale Frédéric Veaux, mais sans convocation devant un conseil de discipline. Il avait été remplacé en mars par Martin Levrel, qui fait partie des officiers convoqués à Paris début janvier.