Ce mardi, six policiers sont convoqués devant des conseils de disciplines : quatre officiers et commissaires à Paris, deux brigadiers à Bordeaux. Tous sont impliqués à des degrés différents dans des erreurs d'appréciation qui ont conduit à la mort de Chahinez Daoud, tuée par son ex-mari à Mérignac.

Féminicide de Mérignac : six policiers devant des conseils de discipline à Paris et Bordeaux ce mardi

Chahinez Daoud, 31 ans, est morte le 4 mai à Mérignac, brûlée vive par son mari violent. Ce mardi, huit mois jour pour jour après, six policiers sont convoqués devant des conseils de discipline, pour répondre de la prise en charge cette mère de famille et de cet homme dont elle était séparée. Un mois avant de se faire tirer dessus devant chez elle puis asperger d'essence, la jeune femme avait porté plainte. Son mari avait déjà été condamné pour violences conjugales et avait interdiction de l'approcher, mais la victime n'avait pas de téléphone grave danger. Rapidement après sa mort, des failles dans le suivi de son ex-compagnon avaient été soulignées.

Deux brigadiers, dont celui qui avait enregistré la plainte de Chahinez Daoud, sont reçus ce mardi à Bordeaux. Quatre gradés, officiers et commissaires, dont le DDSP (directeur départemental de la sécurité publique) sont, eux, entendus à Paris. La première enquête menée par les ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la Citoyenneté dévoilée par Matignon le 10 juin dernier, soulignait principalement un manque de coordination entre les services de police et les services judiciaires.

Le DDSP a déjà reçu un blâme

Fin septembre, l'IGPN confirmait une succession de fautes commises par les policiers et préconisait des sanctions directes. Les policiers se retrouvent finalement devant des conseils de discipline, qui peuvent prendre des mesures plus sévères que des sanctions directes, allant jusqu'à la révocation totale. Le directeur zonal de sécurité publique du Sud-Ouest a déjà reçu un blâme.

Selon les informations de France Inter, le 17 mars dernier, quand Chahinez s'était présentée au commissariat après avoir été copieusement frappée par son mari, sa plainte avait été mal transmise au parquet. Le mail des fonctionnaires de police était incomplet, parfois inexact et en partie illisible. Le magistrat avait réclamé une nouvelle version qu’il n'avait jamais obtenue. Le brigadier qui avait pris la plainte avait lui-même été condamné pour violences conjugales.

Le mari de Chahinez avait été condamné en juin 2020 pour des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à 18 mois de prison dont neuf mois assorti d'un sursis probatoire de deux ans. Sorti de prison le 9 décembre 2020, il était suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde. Il devait se soigner et avait interdiction d'entrer en contact avec son épouse ou de se rendre chez elle, mais selon les informations de France Inter, il téléphonait à son épouse depuis la prison pour la menacer. Il n'était cependant pas équipé de bracelet anti-rapprochement. Le dispositif n'existait pas lors de sa condamnation en juin 2020, précisait au lendemain du drame le parquet de Bordeaux.