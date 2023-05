Féminicide de Mérignac : une reconstitution du meurtre de Chahinez à l'abri des regards

Pour l'avocat de la famille de Chahinez Daoud, c'est l'ultime acte de procédure avant le procès. La reconstitution du meurtre de la jeune mère de famille, brûlée vive par son ex-compagnon en mai 2021 devant son domicile de l'avenue Carnot à Mérignac, a débuté ce mercredi après-midi peu avant 13h. Selon le procureur de la République de Bordeaux, l'homme s'est rendu sur place, accompagné de ses deux avocats. Deux magistrats instructeurs sont présents sur les lieux ce mercredi, ainsi qu'un témoin d'une partie des faits, les experts et les avocats des parties civiles.

ⓘ Publicité

Tentes et bâches pour éviter les regards

Les journalistes et les badauds sont tenus à l'écart par un dispositif policier. Des tentes et de grandes bâches cachent les déplacements des protagonistes. Les riverains sont accompagnés chez eux par les forces de l'ordre. La reconstitution se fait également à l'abri des regards des parents de la jeune femme, qui ont obtenu la garde des trois enfants de Chahinez. Kamel et Djohal Daoud ont confié à franceinfo ne pas avoir la force d'assister à cette étape de la procédure, pendant laquelle les actes terribles du 4 mai 2021 sont reconstitués : il tire dans les jambes de son ex-compagne, puis l'asperge d'essence, avant de l'immoler.

L'avocat de la famille de la victime espère un procès au printemps 2024, dans cette affaire dans laquelle de nombreux dysfonctionnements de la police et de la justice ont été pointés du doigt. L'homme avait été condamné à de la prison ferme 10 mois avant pour violences conjugales. Avant le drame, Chahinez avait déjà porté plainte à plusieurs reprises contre son ex-conjoint car il l'avait harcelée au téléphone depuis la prison, puis l'avait agressée alors qu'elle sortait d'un supermarché. Cinq policiers ont d'ailleurs été sanctionnés .

À lire aussi Affaire Chahinez : sa famille attaque l'État pour faute lourde