Féminicide de Montélimar : le suspect placé en détention, il reconnaît avoir tué son ex

Deux jours après la mort d'une mère de famille de 38 ans tuée à coups de couteau dans le hall de son immeuble à Montélimar, quartier Nocaze, l'ex-conjoint de la victime est mis en examen pour assassinat. Alors qu'il livrait jusqu'ici une version confuse des faits aux enquêteurs, il a reconnu devant un juge d'instruction ce mercredi être à l'origine de la mort de son ex, sans plus de détails. Il a été placé en détention provisoire.

Le couple était toujours marié, mais séparé depuis plus d'un mois. Il n'avait pas d'enfant en commun. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était en train d'effectuer les démarches pour divorcer. Il apparaît aussi qu'elle ne voulait pas remettre à son ex compagnon des documents lui permettant de renouveler son titre de séjour en France, qui allait expirer ce mercredi 8 septembre.

à lire aussi Une femme tuée à coups de couteau à Montélimar

L'assassin présumé, Tunisien de 37 ans, a d'abord livré un discours confus aux enquêteurs, expliquant ne pas se souvenir des faits. Lundi matin, son ex conjointe a été tuée devant ses quatre enfants dans le hall de son immeuble. Alertés par les voisins, les secours l'ont découverte morte, le corps lardé d'une trentaine de coups de couteau, portés aux bras, au dos, à la nuque et au cou. L'homme avait été interpellé dans la foulée, et présentait des blessures à la main, pour lesquelles il n'a pas donné d'explications.

L'enquête indique que le suspect serait arrivé - alors qu'il vivait depuis un mois dans le nord de la France - armé d'un couteau de cuisine. C'est ce qui explique les soupçons de préméditation, et donc la mise en examen pour assassinat, et non pour meurtre.