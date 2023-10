Féminicide de Pannes : l'ex-compagnon de Johanna Dias condamné à 25 ans de réclusion criminelle

L'attente a été longue pour la famille de Johanna Dias. Après 3 jours de débats et des moments particulièrement durs, ils ont écouté attentivement hier soir la cour d'assises du Loiret se prononcer sur le sort de celui qui a tué " leur fille ou leur soeur". Taha Zraibia, 36 ans, est donc reconnu coupable d'assassinat et condamné à 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des 2/3. Cela signifie qu'il ne pourra pas sortir de détention avant au moins 10 ans.

L'avocat général avait requis la perpétuité

Les jurés ont été un peu plus cléments que l'avocat général, Victor Muhammad. En début d'après midi, il avait réclamé la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. " On est bien sur un féminicide et pas sur un crime passionnel" avait insisté le magistrat. Pour lui, il n'y avait pas de doute sur la culpabilité de l'accusé ni sur la préméditation de son geste. " Il n'avait qu'un seul but ce matin là, la tuer".

L'accusé lui même avait expliqué, comment après une soireé en boite de nuit, il avait foncé chez Johanna, le matin du 23 décmebre 2018, armé de plusieurs couteaux. "J'étais comme un zombie. Je voulais savoir avec qui elle était". Cette jalousie maladive et cette obsession de dominer Johanna n'avaient fait que grandir depuis la séparation du couple en 2017. " Je lui ai fait vivre l'enfer. Mais, je ne m'en rendais pas compte".

Taha Zraibia a t-il vraiment changé ?

Depuis les faits, Taha Zraibia dit avoir changé, travaillé avec un psychologue. Son avocat, Maitre Honegger, a d'ailleurs beaucoup insisté dans sa plaidorie sur " cette culpabilité qui le ronge et le hante au point de le faire vomir". A plusieurs reprises durant le procès, l'accusé avait dû quitter la salle pris de vomissements.

Mais, Taha Zraibia a t-il vraiment changé ? " Sa dangerosité est intacte" selon Maitre Kopp, l'avocat de la famille de Johanna. Et, pour appuyer son argument, il cite quelques extraits d'une lettre envoyée par Taha à une amie durant sa détention. "Je suis libérée, je sais maintenant qu'aucun homme ne pourra me remplacer auprès de Johanna". L'expert pyschiatrique, Roland Coutanceau, avait lui parlait lors de l'audience d'une " dangeroristé limitée" à condition que Taha Zraibia travaille sur les notions de rupture et de jalousie.

Les questions qui restent en suspens

Le procès laissera sans aucun doute un goût amer aux proches de Johanna et à Sylvaine Grévin, la présidente de la Fédération Nationale des victimes de féminicide, venue témoigner devant la cour. Sur ces 3 jours, il n'a été que très brièvement question des éventuels manquements de la justice et de la police pour protéger Johanna. Elle avait déposé plusieurs plaintes au commissariat de Montargis, quelques mois et même quelques jours avant le drame. Et à cette époque, Taha Zraibia avait normalement interdiction de l'approcher suite à une condamnation pour violences conjugales datant de mai 2018. " Il faut reconnaitre que la justice ne lui a pas donné la protection qu'elle réclamait" a admis l'avocat général, dans son réquisitoire . "Mais, ce n'est pas à cette cour d'assises d'en juger" a t-il précisé, "le seul responsable du drame, c'est celui qui a tué".