Féminicide de Pannes : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l'ex-compagnon de Johanna

Il est déjà plus de 17 heures, ce dernier jour d'audience, quand l'avocat général, Victor Muhammad, attaque son réquisitoire. "Vous devrez regarder l'horreur en face" lance t-il d'emblée aux jurés. Les débats de ces dernières heures ont déjà été difficiles avec notamment la diffusion du dernier appel passé par la victime au 17, le 23 décembre 2018 au matin. On entend Johanna hurler, crier, supplier et son ex-compagnon répéter "je te tue".

ⓘ Publicité

" On est bien face à un féminicide"

Pour l'avocat général, "on est bien face à un féminicide" même si ce terme n'a pas de valeur juridique. Le magistrat s'explique "il s'agit du meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme et surtout pas un crime passionnel". Pour lui, il n'y a pas de doute sur la culpabilité de Taha Zraibia, ***"*qui lui même reconnait avoir donné des coups de couteau", pas de doute non plus sur la préméditation. Taha Zraibia s'était présenté le matin du meurtre au domicile de Johanna avec des couteaux récupérés chez ses parents.

Réclusion criminelle à perpétuité requise

"Pendant ces 3 jours, vous avez mesuré l'ampleur de l'horreur et aussi l'extrême dangerosité de l'accusé" insisite Victor Muhammad. "Taha Zraibia semble vouloir déjà passer à autre chose, il ne veut pas se souvenir des 50 coups de couteau et il ne montre pas une volonté de changer". Et l'avocat général de rappeler l'incident survenu en 2022 lors de sa détention où l'accusé aurait lâché en parlant des femmes. " Toutes des salopes, Elles méritent ce qu'elles ont". Pour l'avocat général, la dangerosité de Taha Zraibia et sa difficulté à se remettre en cause expliquent la lourde condamnation qu'il réclame. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il demande également que l'accusé soit déchu de son autorité parentale. Concernant le 2ème accusé, jugé pour avoir aidé Taha Zraibia dans sa fuite, après les faits, l'avocat général a demandé 1 an de prison avec sursis. Le verdict sera rendu tard dans la soireé.