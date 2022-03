Féminicide de Pithiviers : la marche blanche en hommage à Nadia réunit environ 150 personnes

Un silence lourd et une intense émotion. Pendant une heure, sous la pluie, seuls le bruit des sanglots et des pas sur la chaussée se sont fait entendre dans le centre-ville de Pithiviers, ce dimanche 13 mars. Plus de 10 jours après la mort de Nadia, tuée chez elle par son conjoint, une marche blanche a été organisée par l'antenne locale du collectif "#NousToutes" pour rendre hommage à cette femme de 62 ans. Environ 150 personnes ont participé à ce rassemblement parti de l'hôpital, où la victime était employée, jusqu'au pas de la porte de son logement. Des fleurs, des bougies et une peluche y ont été déposées.

Emotion et colère

A l'issue de cette marche blanche, l'une des filles de la victime s'est adressée à la foule : "Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour rendre hommage à notre maman, dont la perte soudaine et violente nous plonge dans une douleur incommensurable".

Parmi les membres du cortège, Jean-Luc, venu soutenir Anthony, le fils de Nadia. "Toute la famille a besoin de soutien dans un moment pareil et on est là pour ça. C'était un moment très fort, très intense, très dur", décrit, au bord des larmes, le quinquagénaire. Beaucoup d'émotion aussi pour Louisette, qui connaissait personnellement Nadia. "C'était la belle-maman de ma petite-fille", explique-t-elle. Venue de l'Essonne, Louisette parle d'un "moment horrible." "C'est la première fois que je participe à un truc comme ça. On se dit toujours que ça ne nous arrivera pas, mais on en voit malheureusement de plus en plus...", poursuit la Francilienne.

Il n'est pas normal de faire ce genre de rassemblement. Ces assassinats de femmes à répétition, tous les deux-trois jours, ne sont pas normaux - Justine Hubert, du collectif "#NousToutes" dans le Loiret

Plus que l'émotion, Myriam, cousine de Nadia, met en avant la colère qu'elle ressent face à ce drame : "Elle a été lâchement assassinée. Il faut que ça s'arrête ! Je ne comprends pas, c'est quelqu'un (son conjoint, Ndlr) qui était récidiviste et il était dans la nature. C'est impossible qu'on n'arrête pas ces personnes-là et j'espère que l'enquête va aller très très vite." Myriam fait référence à la décision de justice à l'encontre de l'auteur des coups de feu, meurtrier présumé de Nadia. Hervé Ravailler avait été condamné puis relaxé dans une affaire de violence sur sa précédente conjointe, en 2019.

Près de 4.000 euros récoltés sur une cagnotte

Ce féminicide, c'est le 21ème de l'année selon le décompte de "#NousToutes". L'antenne loirétaine du collectif féministe a organisé la marche blanche. Justine Hubert, l'une de ses membres, rappelle "qu'il n'est pas normal de faire ce genre de rassemblement. Ces assassinats de femmes à répétition, tous les deux-trois jours, ne sont pas normaux." Pour enrayer ces drames, elle demande notamment une formation des forces de l'ordre et du personnel de justice "pour prendre en compte ce qui relève de l'emprise. Ce ne sont pas des drames, ni des violences de couples, ce sont des assassinats, perpétrés par des hommes qui veulent que leurs femmes leur appartiennent."

La cagnotte Leetchi pour payer les frais de justice et les obsèques de Nadia est ouverte jusqu'au 17 mars. A ce jour, dimanche 13 mars, près de 4000 euros y ont été collectés.