Féminicide de Pithiviers : y-a-t-il eu un dysfonctionnement de la justice ?

A Pithiviers, 8 jours après le meurtre d'une femme par son compagnon, l'émotion reste immense. Nadia Guillemain, 62 ans, a été tuée de plusieurs coups de feu dans la nuit du 1er au 2 mars : 3 tirs, dont 2 mortels. Une cagnotte en ligne a été mise en place pour les frais d'obsèques et une marche blanche aura lieu dimanche après-midi à 14h, à l'appel du collectif "Nous toutes 45". Mais au-delà de l'émotion, se pose cette question : ce drame aurait-il pu être évité ? Hervé Ravailler, l'auteur des coups de feu, qui a eu 61 ans cette semaine, avait en effet été condamné puis relaxé dans une affaire de violence sur sa précédente femme...

Condamné puis relaxé

Cette première affaire date de juillet 2019. Sa compagne d'alors appelle les gendarmes : le couple est en instance de séparation, une altercation a éclaté, et la femme prend peur, se sentant d'autant plus menacée qu'il y a de nombreuses armes à feu au domicile de Pitihiviers-le-Vieil - Hervé Ravailler est en effet licencié dans un club de tir sportif depuis des années. Il est interpellé, puis condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à 3 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, et confiscation des armes et munitions que les gendarmes avaient saisies lors de l'interpellation. C'était alors la première mention à son casier judiciaire.

Hervé Ravailler fait appel du jugement, et le 18 janvier 2021, la Cour d'appel d'Orléans infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe. "Une relaxe logique, estime Me Emmanuel Gonzalez, l'avocat qui le défendait à l'époque. Il n'y avait aucun élément matériel dans le dossier, même le procureur général avait requis la relaxe." La compagne d'Hervé Ravailler n'avait en effet pas porté plainte et ne s'était pas rendue à la convocation de l'unité médico-judiciaire : aucune trace de coup n'avait pu être constatée.

Les armes restituées sans expertise psychologique

Mais la décision de la Cour d'appel d'Orléans a eu une conséquence terrible : Hervé Ravailler a pu récupérer, l'an passé, toutes les armes et munitions qui lui avaient été confisquées. Et donc s'en servir, la semaine dernière, pour tuer sa nouvelle compagne, agissant "dans un état d'alcoolisation massive" a-t-il expliqué aux enquêteurs, qui ont d'ailleurs dû le placer en cellule de dégrisement avant de pouvoir commencer l'interrogatoire. Il a depuis été mis en examen pour "meurtre par conjoint" et placé en détention provisoire.

"C'est une affaire très triste, réagit Me Gonzalez, d'autant qu'à mes yeux, Hervé Ravailler n'avait pas le profil d'un homme violent. L'alcoolisation a sans doute joué un rôle déterminant dans son passage à l'acte." Reste qu'on peut s'étonner qu'aucune expertise psychologique n'ait été ordonnée par la justice, avant la décision de le relaxer et de lui restituer ses armes à feu : "un arsenal impressionnant", se souvient encore l'avocat.