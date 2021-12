Féminicide de Razia Askari: le calvaire d'une mère courageuse

La barrière de la langue ne facilite pas les choses, mais l'accusé semble absent, au premier jour de son procès, ce mercredi 8 décembre devant la cour d'assises du Doubs. Petit homme grisonnant prostré dans son box, le dos voûté, engoncé dans une épaisse veste grise, il s'exprime doucement, d'une voix chevrotante, à peine audible. Rashid Askari a passé cette première journée d'audience replié sur lui-même, les yeux fixés au sol, ou la tête penchée vers la traductrice qui lui résume les débats dans sa langue d'origine, sans un regard vers ses deux garçons de 12 et 15 ans, présents le matin à l'ouverture du procès, ou vers sa belle-famille sur le banc des parties civiles.

Il reconnaît les faits, mais affirme n'avoir pas voulu cela

Les seuls mots qu'il a prononcé lors de cette première journée, c'était lorsque le président lui a donné la parole en début d'audience: "de tout mon coeur je m'excuse auprès de mes enfants et de toutes les femmes, je n'ai pas voulu cela". D'emblée sa ligne de défense est esquissée. Rashid Askari ne conteste pas sa culpabilité, mais réfute la préméditation, il plaide le coup de sang. Il affirme avoir croisé Razia par hasard le jour du drame, et "le fait de ne pas avoir vu mes enfants depuis longtemps m'a mis hors de moi" dit-il.

Les scellés et pièces à conviction du procès de Rashid Askari © Radio France - Christophe Mey

"On peut penser qu'il y a de la rage et de l'acharnement" témoigne le médecin-légiste qui s'est rendu sur la scène de crime et qui a ensuite pratiqué l'autopsie. Il a constaté 19 plaies, la plupart à la tête et au cou, des blessures infligées avec un objet tranchant, probablement un couteau. Le coup mortel a sectionné la veine jugulaire et l'artère carotide, provoquant une hémorragie massive. "Des coups d'une grande violence", précise le médecin, à tel point qu'un fragment du couteau est resté planté dans la voûte crânienne.

Une femme d'un courage extrême, une mère exemplaire, déterminée à s'en sortir pour elle et ses enfants" - Une assistante sociale

L'assistante sociale qui a épaulé Razia depuis son arrivée à Besançon et qui a recueilli ses confidences, décrit des années d'un parcours émaillé de violences conjugales dès le début du mariage. Une victime de brimades incessantes, de coups réguliers, de menaces de mort, d'abus sexuels, mais aussi "une femme d'un courage extrême, une mère exemplaire, déterminée à s'en sortir pour elle et ses enfants". Depuis son arrivée en France en 2017, elle avait réussi à plusieurs reprises à quitter son mari avec les enfants, mais à chaque fois il parvenait à les retrouver.

De toute façon, il finira par me tuer" - Razia Askari à propos de son mari.

A son arrivée à Besançon pour fuir une nouvelle fois les violences conjugales, Razia Askari avait bénéficié d'un dispositif de mise en sécurité pour femmes en grand danger, sous l'égide de l'association Solidarité Femmes. Son adresse était tenue secrète, mais en avril 2018, le mari avait une nouvelle fois réussi à la localiser dans le quartier du Rosemont grâce à une erreur administrative. Il avait recommencé à harceler son épouse, à la menacer, s'était présenté à l'école où étaient scolarisés les enfants. Razia, terrorisée, n'osait pratiquement plus sortir, elle avait cessé d'envoyer ses enfants à l'école pendant de longues semaines. "De toute façon, il finira par me tuer" avait-elle confié à des proches.

