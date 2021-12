Féminicide de Razia Askari: l'accusé dans le déni devant les assises du Doubs

Rashid Askari, accusé devant la cour d'assises du Doubs d'avoir assassiné sa femme Razia de 19 coups de couteau le 30 octobre 2018 en pleine rue à Besançon, a longuement parlé ce jeudi 9 décembre, au deuxième jour de son procès. D'abord dans un monologue spontané. "J'ai perdu ma femme et mes enfants, j'ai envie de dire la vérité", commence-t-il, des trémolos dans la voix.

Silencieux et en retrait la veille, l'accusé devient intarissable dès que le président lui donne la parole, racontant son parcours de migrant, depuis l'Iran où cet Afghan d'origine s'était réfugié à l'adolescence, en passant par la Turquie, la Grèce, l'Italie. Il explique comment il part le premier pour réalise son rêve d'enfance de vivre en Europe, et comment il réussit à faire venir sa femme et ses enfants.

L'accusé nie les violences conjugales

La famille est à nouveau réunie, mais les choses se passent moins bien que prévu. Razia se montre froide à son égard, il la soupçonne d'avoir eu un amant. "On se disputait", reconnaît-t-il, "mais il n'y a jamais eu de violence physique". Lorsque la famille arrive à Paris en 2017, Razia finit par quitter son mari, après s'être confiée à une assistante sociale sur les violences qu'elle subit. Il la retrouve à Toulon, puis à Marseille, où il ne "comprend pas" pourquoi il est placé en garde à vue après une plainte de sa femme.

Me Randall Schwerdorffer et Me Baptiste Bonnot, les avocats de la défense. © Radio France - Christophe Mey

A Besançon, il ne comprend toujours pas pourquoi Razia le fuit et a peur de lui. Rashid Askari raconte sa vérité à lui, sous les dénégations de la tête et les regards sceptiques de ses enfants sur le banc des parties civiles. Sa femme a menti, dit-il, selon lui elle a monté ces accusations de violences conjugales parce qu'elle voulait le quitter. Et les nombreux témoignages qui le dépeignent sous un jour peu favorable? Des mensonges aussi. Sa ligne de défense reste ponctuée de zones d'ombre et d'incohérences, que l'avocat général et les parties civiles ne manquent pas de souligner.

Me Céline Party, Me Nicole Rigoulot et Me Aurélie Rocques, avocates des parties civiles © Radio France - Christophe Mey

Rashid Askari est dans le déni, et lorsque la chronologie de son récit s'approche du jour du drame, le ton se fait de plus en plus larmoyant et les souvenirs plus flous. Il raconte qu'il prend le tram jusqu'au Rosemont pour essayer de voir sa femme, il la croise par hasard, la suit, et après "tout est blanc devant mes yeux, je ne savais pas ce que je faisais, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça". Le mari de Razia est en larmes, mais il pleure sur son propre sort. "Ca fait 3 ans que je suis en prison, je n'ai aucune nouvelle de mes enfants".

Dans sa tête, c'est lui la victime

Un déni, une tendance à la victimisation et une dynamique égocentrique soulignée par l'expert-psychiatre, qui constate que Rashid Askari "se plaint de ne plus voir ses enfants mais n'évoque à aucun moment le fait de les avoir rendus orphelins de leur mère", il n'exprime ni remords ni culpabilité. L'expert psychologue de son côté décrit un homme en proie à une détresse psychologique due à l'isolement, en errance alcoolique et toxicomaniaque au moment du drame, avec pour obsession sa femme et ses enfants. Razia ne veut plus de lui, ses enfants le rejettent, dessaisi de son statut de père et d'époux, c'est une partie de son identité qui s'effondre. Avec en plus le contexte culturel et religieux de son pays d'origine, l'Afghanistan.

Je souhaite qu'il aille en prison le plus longtemps pour ce qu'il a fait" - Omid, le fils de l'accusé

Omid, 15 ans, l'aîné de ses deux fils, est appelé à la barre, et ses mots sont cinglants: "Je souhaite qu'il aille le plus longtemps en prison pour ce qu'il a fait, et qu'il assume son geste" A ces mots l'accusé fond une nouvelle fois en larmes, aux jurés il a dit ce matin: "tout ce que vous allez décider, je l'accepte, c'est moi qui porte le poids de tout cela".