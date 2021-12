Féminicide de Razia Askari: l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre du mari

Trente ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise ce vendredi 10 décembre par l'avocat général Etienne Manteaux à l'encontre de Rashid Askari, au 3e jour du procès devant la cour d'assises du Doubs de Rashid Askari, jugé pour l'assassinat de sa femme Razia le 30 octobre 2018 à Besançon.

L'avocat général a aussi demandé à la cour de prononcer une peine de sûreté de 20 ans, de retirer totalement à l'accusé son autorité parentale, et de prononcer une interdiction définitive du territoire français une fois la peine purgée. Rashid Askari ne conteste pas avoir tué son épouse, mais il maintient depuis le début des débats que son geste n'était pas prémédité, et parle d'un "voile blanc" au moment où il a porté à sa femme 19 coups de couteau, en plein jour et en pleine rue, dans le quartier du Rosemont à Besançon.

Il s'agit bien d'un geste prémédité, selon l'avocat général

Le magistrat s'est notamment attaché dans son réquisitoire à démontrer qu'il s'agissait bien d'un assassinat. "C'est quand il a compris que sa femme ne reviendrait pas qu'il a décidé de la tuer et il l'a traqué", détaille l'avocat général, s'appuyant sur les messages que Rashid Askari a envoyé à sa femme qui fuyait ses violences conjugales et qu'il a fini par retrouver à Besançon : "je t'ai trouvé", ainsi que ses repérages dans le quartier du Rosemont où résidait la victime.

Selon l'avocat général , Rashid Askari n'avait pas prévu de passer à l'acte le jour du drame, mais il peaufinait son plan d'assassinat et rôdait dans le quartier, et a croisé son épouse par hasard, "il décide alors d'avancer son projet, il va la tuer maintenant". Et ce n'est pas une discussion qui a dégénéré comme veut le laisser croire l'accusé, poursuit Etienne Manteaux,, car "Razia a été violemment frappée à de multiples reprises dans le dos, quand on veut discuter on n'est pas dans le dos de quelqu'un".

Ce vendredi après-midi, la parole sera à la défense de Rashid Askari, avant un verdict attendu en fin de journée.