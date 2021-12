Féminicide de Razia Askari : l'ex-mari condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat

La cour d'assises du Doubs a condamné ce vendredi 10 décembre 2021 Rashid Askari à trente ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa femme Razia, des faits commis le 30 octobre 2018 à Besançon. Les jurés ont donc retenu la préméditation comme le demandait l'avocat général dans son réquisitoire. Ces trente ans de réclusion sont assortis d'une période de sûreté de vingt ans, l'accusé s'est également signifier une interdiction du territoire national lorsqu'il aura purgé sa peine et se trouve déchu de son autorité parentale.

La condamnation de Rashid Askari ne faisait pas de doute, puisque le ressortissant afghan a admis dès l'instruction avoir tué Razia. Dans sa plaidoirie, l'un de ses défenseurs, Me Randall Schwerdorffer, l'a d'ailleurs reconnu : l'intention homicide est caractérisée, et il s'est acharné.

L'avocat de l'accusé met en cause "Solidarité Femmes"

Mais l'avocat réfute toute volonté de l'accusé de traquer son épouse, qui avait déménagé secrètement de Marseille à Besançon avec ses deux fils pour échapper aux violences de son mari. Elle avait bénéficié d'un dispositif de l'association Solidarité Femmes pour protéger les femmes en danger. Randall Schwerdorffer met au passage en cause les méthodes de l'association, qui "en privant Rashid Askari de tout contact avec ses enfants, en dehors de toute décision de justice" aurait favorisé "une situation où il n'y avait plus de dialogue possible". Tollé dans l'assistance.

Un homme privé de ses enfants, dos au mur, selon son avocat

Car c'est de cela qu'il est question pour la défense. L'avocat de l'accusé dresse le portrait d'un homme qui s'est soudainement vu privé de la possibilité de voir ses enfants, sans aucune nouvelle d'eux, "qu'on a privé de ses droits, qu'on a mis dos au mur", ce qui expliquerait selon lui le déferlement de violence, les 19 coups de couteau. Pour la défense, jusqu'à la veille du drame, Rashid Askari ne préparait pas un projet criminel, il cherchait juste à renouer avec sa famille, "s'il y a préméditation" dit l'avocat, "elle ne date que du jour même des faits". Il demande aux jurés de prononcer une peine inférieure aux 30 ans de réclusion requis par l'avocat général.

L'accusé, comme le veut la procédure, a pris la parole en dernier : "si je ne regarde pas mes enfants depuis le début du procès, c'est parce que j'ai honte, je suis profondément désolé, pour moi, pour mes enfants, et ma femme qui n'est plus là". La veille Rashid Askari avait dit aux jurés: "tout ce que vous allez décider, je l'accepte".