Féminicide de Saint-Raphaël : cinq mois après, la famille veut récupérer le corps de Molka

"C'est la triple peine", assène l'avocate de la famille de Molka, Me Besma Maghrebi. Molka, c'est cette mère de famille de 31 ans, découverte morte le 24 décembre dernier dans un appartement de Saint-Raphaël (Var). Le premier choc pour la famille tunisienne, c'est la mort violente de la jeune femme, dont le corps porte des traces d'hématomes et de strangulation.

Le compagnon, principal suspect, s'est suicidé

Quinze jours après, les enquêteurs arrêtent le compagnon en région parisienne, lors d'une interpellation musclée . L'homme de 39 ans les a menacés avec une arme. Sérieusement blessé lui-même au cours de l'interpellation, il sera hospitalisé plusieurs semaines. Il venait tout juste de rejoindre le centre de détention de Fresnes le 19 mai dernier, en unité psychiatrique, avant de se suicider en début de semaine. Un geste définitif qui éteint l'action judiciaire. Les parents "n'auront pas de procès qui leur permettra de pouvoir poser des questions et regarder le mis en examen dans les yeux", déplore leur avocate.

La famille de la jeune femme n'a toujours pas récupéré son corps pour l'inhumer

La priorité désormais pour la famille de Molka, est de récupérer le corps de la jeune femme, toujours conservé à la morgue, depuis cinq mois. Tout en reconnaissant la nécessité des examens légaux pratiqués sur le corps pour les besoins de l'enquête, la famille ne comprend pas la lenteur de la procédure et l'envoi de ces analyses medico-légales. Interpellé par France Bleu Provence sur ce dossier, le procureur de Draguignan explique que "la Justice reconnaît la situation extrèmement douloureuse pour la famille". Le juge en charge de l'affaire est par ailleurs en contact avec le consulat de Tunisie.

Les proches expliquent vouloir désormais enterrer la jeune femme chez eux, en Tunisie. Leur prochain combat sera ensuite d'essayer de se rapprocher des trois enfants de Molka, désormais orphelins.

Juste après la mort de leur mère, ils avaient quitté le département du Var fin décembre avec leur père, avant d'être retrouvés chez des proches en Italie une quinzaine de jours plus tard. Âgés d'à peine 1 an, 4 ans et 6 ans, ils ont été placés en famille d'accueil ou en foyer, dans le sud de la France.