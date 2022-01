Féminicide de Sandra Pla à Bordeaux : l’ex-compagnon condamné à six mois de prison ferme pour harcèlement

L’ex-compagnon de Sandra Pla a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois de prison ferme pour harcèlement téléphonique. Ce procès fait suite à la plainte déposée par la jeune mère de famille pour violences psychologiques. Quelques mois plus tard, le 2 juillet 2021, la Bordelaise de 31 ans était tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile du quartier Saint-Augustin, à Bordeaux. Principal suspect, son ancien petit ami a reconnu avoir attendu sa victime caché au domicile de la jeune femme.

Une peine juste – Maître Julie Gabinski, avocate de la grand-mère de Sandra Pla

Lors du procès le 16 novembre 2021, le parquet avait requis deux ans de prison ferme à l’encontre du prévenu pour ses nombreux appels et messages malveillants ayant précédé le drame. Plusieurs centaines de SMS et d’appels (67 appels et 217 SMS) envoyés en l’espace de six mois. L’avocat de l’ancien compagnon avait plaidé à la relaxe.

Lors du délibéré ce mardi, le tribunal a écarté tout aménagement de peine. Les juges ont également infligé au prévenu 1.500 euros d’amende au titre du préjudice moral. Cette somme sera reversée à sa majorité à la fille de la victime, actuellement prise en charge par la mère de Sandra Pla qui réside en Espagne.

Le féminicide de Sandra Pla sera jugé aux assises

A l’origine d’une vague d’émotions en France, le meurtre de Sandra Pla, 58e féminicide de l’année 2021 selon les collectifs féministes, sera bientôt jugé devant les assises de la Gironde. L’instruction étant toujours en cours, aucune date n’est pour le moment connue.

Le meurtrier présumé, actuellement en détention provisoire au centre pénitentiaire de Gradignan, compte maintenant sept condamnations à son casier judiciaire. Des infractions à la législation sur les stupéfiants, des infractions routières et maintenant pour un harcèlement psychologique.