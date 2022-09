Féminicide en Dordogne : le suspect mis en examen pour le meurtre de sa femme

Le suspect du féminicide de Boulazac (Dordogne) reconnait avoir poignardé sa femme après une dispute dans la soirée du mardi 30 août. Les raisons précises de son passage à l'acte ne sont pas établies pour le moment après "des auditions confuses" selon le Parquet de Périgueux.

Des signaux d'alerte

Depuis 2021, au moins deux procédures judiciaires ont été engagées avec ce couple. La police a sonné à plusieurs reprises au portail de cette maison de Boulazac, notamment à cause de disputes fréquentes. La victime a toujours refusé de faire des constatations médicales de ses blessures. L'aide de l'association "France victime" a également été proposée à la femme de cet ancien gendarme. Elle a également décliné. Selon le parquet de Périgueux, "l'enquête n'avait pas permis de réunir suffisamment d'éléments objectifs permettant d'exercer des poursuites".

43 poursuites pour violences intrafamiliales depuis le début de l'année en Dordogne

Le sujet des violences faites aux femmes et plus largement les violences intrafamiliales concernent de plus en plus notre département, et la justice engage des procédures dès qu'elle le peut, assure-t-on au tribunal. Depuis le début de l'année déjà 43 poursuites ont été engagées par le Parquet de Périgueux. Ces poursuites ont abouti au placement sous contrôle judiciaire de 14 personnes. Sur l'année 2021, le nombre de plaintes et de procès-verbaux avait augmenté de 73% par rapport à 2019 (année de référence à cause du Covid). Une personne a même été engagé au Parquet de Périgueux au début de cette année pour au moins six mois afin de suivre spécifiquement ces affaires.

Dix-neuf téléphones grave danger au Parquet de Périgueux

Dans le département, 9 personnes bénéficient en ce moment d'un téléphone grave danger. Un portable qui permet d'alerter très rapidement les secours en cas de risque pour la victime. En tout, 19 sont disponibles dans le département. Cinq personnes bénéficient d'un bracelet anti-rapprochement.