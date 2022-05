Féminicide en Dordogne : "Ça devait arriver" témoigne une voisine de la victime

Les véhicules de gendarmerie ont quitté le quartier, il ne reste plus que les scellés, scotchés sur la porte rouge de la petite maison de Champcevinel. Un pâté de maisons plus loin, à la sortie de l'école, on évoque le drame. Le corps de la femme de 40 ans, retrouvé lundi matin. Et son compagnon, 51 ans, peintre en bâtiment, découvert quelques minutes plus tôt pendu dans son entrepôt de Coulounieix.

Les premiers résultats de l'autopsie, réalisée ce mercredi 4 mai à Bordeaux, montrent que la jeune femme est morte des suites d'importantes violences. Lorsque les gendarmes ont découvert son corps, il était couvert d'hématomes. Elle a reçu des coups de pied, des coups de poing, sur tout le corps. Sylvie habite juste en face de la maison du couple. Sur sa table de jardin, les journaux sont tous ouverts sur la même page. "C'était sûr. Il était violent, ça devait arriver", dit-elle.

Deux condamnations pour violences conjugales

Dans le quartier, on décrit un couple très discret. On ne les croisait que tôt le matin, lorsqu'ils partaient travailler, tous les deux, dans leur camionnette. "Ils n'emmerdaient personne", on leur faisait parfois un signe de la main. Pourtant, l'enquête a pu déterminer qu'il y avait "un certain nombre d'épisodes de violence, sur fond d'alcoolisation régulière du couple", indique le parquet.

Lui a même été condamné à deux reprises pour l'avoir frappée. En 2014, il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. En 2018, à un an de prison, dont deux mois ferme. A sa sortie, il a été soumis à une obligation de soins, à l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation sur les violences conjugales, et pendant deux ans il a été interdit d'entrer en contact avec la victime.

"On voyait qu'il lui tirait les cheveux parce qu'elle avait des trous"

Si la plupart des voisins ne connaissaient pas le passé judiciaire de l'homme, d'autres en avaient entendu parler. Une dame confie qu'elle savait qu'il avait été condamné pour des violences conjugales. "C'était il y a quatre ans, dit-elle. Je me souviens on rentrait de vacances."

Lorsque Sylvie, elle, a emménagé il y a 12 ans, lui était déjà là. Sa compagne s'est installée deux, trois ans plus tard. Et selon elle, les violences étaient récurrentes. "C'est arrivé plusieurs fois. On la voyait sortir. Elle avait des hématomes, elle était défigurée. On voyait qu'il lui tirait les cheveux parce qu'elle avait des trous, c'était violent. Et puis elle pleurait. Elle courait là-bas pour que quelqu'un téléphone à sa famille", raconte-t-elle. Sylvie en a discuté avec sa voisine de derrière. "Moi je ne sais pas pourquoi elle restait avec lui. Mais elle lui a dit à la dame. Elle lui a dit qu'elle voulait pas partir parce qu'elle l'aimait."