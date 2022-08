Féminicide en Dordogne : une minute de silence observée devant la mairie de Boulazac

Une petite centaine de personnes se sont rassemblée devant la mairie de Boulazac ce mercredi après-midi pour rendre hommage à la victime du féminicide survenue la veille. Le rassemblement était à l'initiative du maire, Jacques Auzou. La députée de Périgueux Pascale Martin était également présente, tout comme la sénatrice Marie-Claude Varaillas et un représentant du député Sébastien Peytavie.

"L'hymne des femmes" diffusé devant la mairie

Tous ont pris la parole avant d'observer une minute de silence et d'écouter "l'hymne des femmes", symbole des luttes féministes en France, diffusé sur une enceinte.

"je me demande à quel moment on peut avoir un tel acharnement" Callista, une Boulazacoise de 19 ans.

"C'étaient mes voisins, je ne les connaissais pas, mais c'est quand même choquant" raconte Callista, 19 ans, qui a tenu être présente au rassemblement. "Ça a été très violent,il me semble que c'est 20 coups de couteaux. Moi, je me demande à quel moment on peut avoir un tel acharnement, une telle haine envers les femmes pour en arriver à tuer sa compagne. C'est incompréhensible pour moi" poursuit la jeune fille qui travaille à la mairie.