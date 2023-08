Féminicide en Savoie : entre stupeur et horreur, le village de La Croix-de-la-Rochette sous le choc

Dans ce quartier résidentiel, autour de la mairie, les visages affichent tous la même expression ce jeudi, entre stupeur et horreur. Claudine est passée en voiture dans la rue, juste après l'agression mortelle d'une femme de 42 ans , policière à Chambéry. "Je suis passée ce matin, elle était encore présente sur le bord de la route. Elle était allongée. Il y avait les gendarmes, mais il y avait pas encore les pompiers. Rien. On ne s'y attend pas !" se désole-t-elle, encore très choquée. "Ça fait peur... Pour une rupture, peut-être pour les enfants, je ne sais pas, elle s'est retrouvée là, allongée par terre et il n'y avait plus rien à faire ! On s'attend pas ça dans un petit village comme ça" explique-t-elle.

Le suspect, ex-compagnon de la victime, est toujours en fuite ce jeudi soir. Selon nos informations, la victime a été tuée par un objet coupant "de type machette" alors qu'elle venait de déposer un de ses enfants à la crèche, juste à côté de la mairie. La crèche, qui a prévenu Amandine. "On m'a appelée en me disant de venir chercher ma fille le plus tôt possible. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un de mort juste à côté. Je tremble un peu..." dit-elle, avec la voix qui se brise. "C'est vrai que c'est un choc. C'est vrai que là, juste à côté de la crèche avec des petits..." murmure-t-elle dans un souffle.

Claude, un voisin, voyait passer tous les jours la policière. "Tous les matins, on pouvait l'apercevoir. On a une porte fenêtre qui donne sur la crèche" raconte-t-il, encore un peu incrédule. Sa femme Thérèse, ne réalise pas. "Non, non, mais ce n'est pas possible de faire ça. Surtout que qu'on habite juste à côté. On la voyait poser ses enfants à la crèche et elle repartait. Je la voyais et on se disait bonjour, puis c'est tout. Ah, ça fait un drôle d'effet" dit-elle, navrée.

Partout dans le village, les mêmes réactions d'incrédulité se succèdent : "c'est au bout de la rue. Ça aurait pu être n'importe qui, quelqu'un qu'on connaît ou la famille. Même si on n'est plus bien ensemble, qu'on se sépare, il n'y a pas à faire des choses comme ça !" s'indigne une habitante. Une autre se désole encore : "on se demande où va le monde. On entend tellement souvent des faits divers de ce genre, c'est très dur" dit-elle, la voix pleine de larmes.

À la Croix de La Rochette, dans ce village d'à peine 400 habitants, ce jeudi soir, l'horreur a laissé la place à la consternation.