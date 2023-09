Féminicide en Savoie : le village de la Croix-de-la-Rochette rend hommage à Karen

Ils ont défilé en silence au départ de la mairie de la Croix-de-la-Rochette. Environ 500 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Karen ce vendredi soir. Cette policière de 42 ans, qui habitait la commune et qui travaillait au commissariat de Chambéry, a été assassinée en pleine rue par son ex-conjoint le 31 août dernier .

"C'est un drame qui nous touche tous"

Après ses obsèques qui avaient lieu un peu plus tôt dans la journée dans la commune voisine de la Rochette, des proches, des habitants et des élus se sont rassemblés pour lui rendre hommage, tous vêtus d'un haut blanc. Une banderole a aussi été déployée. "C'est un drame qui nous touche tous", a expliqué Ludovic Lambert, le maire de la Croix-de-la-Rochette. "Aujourd'hui, cette famille a besoin d'être soutenue et elle le sera."

Karen était maman de quatre enfants et avait refait sa vie en Savoie après avoir quitté Nice suite une séparation très difficile avec son ancien compagnon de 61 ans. Ce dernier, arrêté le lendemain du meurtre, est aujourd'hui placé en détention provisoire et mis en examen pour assassinat.