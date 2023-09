Féminicide en Savoie : une cagnotte lancée pour soutenir la famille de la policière décédée

Les collègues de la policière de 42 ans tuée par son ex-mari jeudi à la Croix-de-la-Rochette se mobilisent pour soutenir sa famille. Quelques jours après le drame, une cagnotte en ligne a été lancée sur la plateforme Leetchi . "Le 31 Août dernier, notre collègue Karen, 42 ans perdait la vie tragiquement, victime de la folie d'un homme", explique dans un court texte l'auteure de la cagnotte.

Plus de 8 000 euros récoltés

"Karen était maman de 4 enfants de 16, 14 , 3 et 1 an. Elle était également policière et à ce titre, aidait régulièrement les victimes de violences conjugales. Elle a été assassinée par son ex mari, laissant derrière elle ses enfants et son conjoint. Cette cagnotte sera intégralement reversée à sa famille afin de les aider à faire face à ce drame. Nous sommes tous présents autour d'eux. Pour Karen, merci." Ce lundi matin, près de 8 000 euros avait déjà été récoltés.

Dans cette affaire, le principal suspect du meurtre et ex-conjoint de la victime a été mis en examen pour assassinat et envoyé en détention provisoire ce weekend. Devant les enquêteurs, il a reconnu avoir porté plusieurs coups de machette à son ex-femme, mais conteste avoir voulu la tuer.