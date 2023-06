Féminicide en Vendée : "Je n'imaginais pas qu'il était capable d'un passage à l'acte" confie l'avocate d'Aline

"J'ai beau relire tout mon dossier depuis vendredi, je n'avais pas vu tous ces signaux d'alerte", se désole l'avocate d'Aline, tuée par son ex-conjoint jeudi 1er juin à La Guyonnière , sur la commune de Montaigu-Vendée. Maître Anne-Sophie Sarday a accompagné la mère de famille pendant deux ans dans le cadre de son divorce. Une procédure qui devait justement s'achever le mois prochain.

Le lendemain du drame, elle apprend le meurtre de sa cliente par voie de presse. "Ça a fait tilt, j'ai su que c'était ma cliente. Et ce n'est vraiment pas facile", confie-t-elle. L'avocate du barreau de La Roche-sur-Yon a reçu la mère de famille pour la première fois dans son cabinet il y a deux ans. Victime de violences psychologiques, Aline quitte son mari. Une séparation houleuse qui la mène à déposer deux plaintes contre lui, une fois pour des appels malveillants et une autre pour violences.

Désaccords sur la garde de leur fille

En dehors de cela, Me Sarday décrit une procédure de divorce quasi classique. "Ça s'était un peu calmé dans le cadre de la procédure de divorce. À mon sens, les choses s'étaient un peu apaisées puisqu'ils arrivaient à peu près à discuter. On faisait peu les intermédiaires entre avocats", souligne-t-elle.

Comme pour tant d'autres couples, le principal point de friction entre les ex-époux reste le sujet de la garde de leur petite fille, aujourd'hui âgée de 8 ans. "Pour moi, elle n'était pas dans une situation où elle avait peur. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. En revanche, elle était extrêmement inquiète et sa seule priorité, c'était l'enfant, détaille l'avocate. Visiblement, l'inquiétude de madame était remontée ces derniers temps mais elle ne m'en a pas fait état."

"Pas de science exacte en la matière"

La mère de famille n'était d'ailleurs pas identifiée par les autorités comme étant particulièrement en danger. "Ce n'était pas un dossier qui était remonté en préfecture, explique Me Sarday, "on savait qu'il y avait des difficultés, mais de là à ce que ça puisse en arriver là, je pense qu'on ne l'avait pas envisagé. Pourtant, on met de plus en plus de choses en place pour essayer de préserver les personnes et les protéger. Mais je crains que nous n'ayons pas de science exacte en la matière."

Après la stupeur vient le temps des questionnements pour maître Sarday. "Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai pu rater. Je n'imaginais pas qu'il était capable d'un passage à l'acte." Les jours précédents sa mort, Aline aurait reçu des menaces de son ex et confié sa peur à des proches.

Concernant l'enquête, l'ex-conjoint qui a reconnu les faits a été mis en examen pour meurtre aggravé. Il a été placé en détention provisoire. Les analyses toxicologiques sont en cours. L'autopsie a révélé plusieurs plaies par arme blanche.

Les obsèques ce jeudi

La cérémonie d'obsèques d'Aline est prévue ce jeudi 8 juin à 10h30 en l'église des Brouzils, le village où elle a passé son enfance.

