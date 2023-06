Féminicide en Vendée : le choc chez Sodebo où travaillait la mère de famille

Le choc et l'émotion chez Sodebo où travaillait la mère de famille tuée par son ex-conjoint en Vendée

"Nous sommes profondément choquées par ce drame terrible". Tels sont les mots ce vendredi soir des codirigeantes de Sodebo, c'est dans cette entreprise agroalimentaire de Saint-Georges-les-Montaigu que travaillait, depuis 2002, la mère de famille tuée par son ex-conjoint quelques heures plus tôt à La Guyonnière. Dès qu'elles ont appris la nouvelle, les trois soeurs qui dirigent Sodebo ont réuni l'équipe de travail de cette salariée prénommée Aline. Un temps d**'écoute et de recueillement** a été organisé avec l'équipe de santé et celle des ressources humaines.

ⓘ Publicité

Une cellule de soutien psychologique a par ailleurs été ouverte "pour accompagner ses collègues et ceux qui la connaissaient dans l'entreprise", ajoute Patricia Brochard, l'une des codirigeantes. Elle assure que Sodebo restera aux côtés de la famille d'Aline "pour l'accompagner dans cette épreuve tragique".