Féminicide : la famille de Nathalie Debaillie veut des réponses "pour avancer et servir la cause"

Nathalie Debaillie a été enlevée et tuée par son ex-compagnon en mai 2019. Elle avait porté plainte contre lui et "se savait menacée" selon son frère.

C'est une affaire tristement emblématique des féminicides qui auraient dû être évités. Le 27 mai 2019, la Nordiste Nathalie Debaillie, 45 ans, était enlevée et tuée par son ex-compagnon, avec l'aide de trois hommes de main.

Cette semaine a lieu la reconstitution du drame : mardi à Lille, dans le parking de la banque où elle travaillait et où elle a été enlevée, boulevard Carnot. Et ce vendredi à la Madeleine, dans l'appartement de son ancien conjoint, Jérôme Tonneau, où son corps a été retrouvé, lardé de coups de cutters.

Reconstitution en deux temps

Le frère et les deux enfants de Nathalie Debaillie ont tenu à être présents, alors qu'ils ne vivent plus dans la région. Ils avaient écrit au juge d'instruction pour demander à pouvoir assister à la reconstitution. Mais le juge ne l'a pas autorisé. Ces reconstitutions ont lieu en présence des quatre suspects, mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre en bande organisée.

le témoignage de Nicolas Debaillie, frère de Nathalie Debaillie

"C'est une semaine éprouvante", reconnaît Nicolas Debaillie, le frère de la victime, "mais on reste très déterminés". La famille a en effet porté plainte pour "inaction de la police", en avril 2021. "C'est comme si un meurtre était annoncé, et qu'on laissait faire l'assassin", explique-t-il, "ma sœur a tout de suite pris la mesure du danger". Et il déroule : une plainte et trois mains courantes déposées après la séparation. "La dernière main courante cinq jours avant sa mort".

Elle avait des preuves

Selon lui, le meurtrier ne faisait pas mystère de ses intentions : "il disait, sur tous les toits, qu'il allait l'enlever et la mettre dans un coffre. C'est ce qu'il s'est passé". Pour lui, c'est l'incompréhension : "elle avait des preuves ! Elle a montré à la police la photo de la pierre tombale qu'il lui avait envoyé. Elle le prenait en photo quand il était posté au bistrot en face de son boulot".

Le frère de Nathalie Debaillie (au premier plan) demande des réponses, et une enquête sur la réponse policière à la situation de sa sœur. © Radio France - Photo transmise par la famille de Nathalie Debaillie

La famille de Nathalie Debaillie espère des explications, également, sur le jour du drame. Lorsqu'elle est enlevée, dans le parking, un témoin, qui vient garer sa moto, assiste à la scène, tente d'intervenir, se fait tirer dessus. Il prévient immédiatement la police. Il est 8 heures du matin.

La colère peut s'apaiser si on nous donne des réponses

Selon Nicolas Debaillie, "c'est à 10h30, deux heures et demi après, que les policiers arrivent au domicile de l'assassin. Il ne l'avait pas emmenée dans une forêt où on aurait du mal à les retrouver, il va chez lui ! Ils frappent à la porte, ça ne répond pas, ils repartent, pourquoi ? Ma sœur était peut-être encore en vie, elle s'est peut-être dit qu'elle était sauvée. Mais quand ils sont revenus, encore deux heures après, elle était morte".

Ce frère, très digne malgré la douleur, se dit "en colère" contre la police, mais "cette colère peut s'apaiser, si on nous donne des réponses. On a besoin de ces réponses pour nous, pour avancer, et pour servir la cause. Si on n'arrive pas à évaluer les dysfonctionnements de notre affaire, ça se reproduira tout le temps. On est déjà à trois féminicides depuis le début de l'année, il faut que ça change".

Nous avons sollicité le parquet de Lille sur ces dysfonctionnements dénoncés par la famille de Nathalie Debaillie. Nous n'avons, pour l'heure, pas obtenu de réponse quant à une éventuelle saisine de l'IGPN, la police des polices.