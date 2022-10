Violences conjugales : la Gironde, département le plus meurtrier de France avec le Nord

Six morts violentes dans le couple en 2021... Selon l' étude nationale publiée le 26 aout dernier , la Gironde fait partie avec le Nord des deux départements où l'on meurt le plus en France dans son couple. On se rappelle particulièrement de Chahinez Daoud, brulée vive par son ex mari à Marignac, Stéphanie, défenestrée rue de la Rousselle ou Sandra Pla tuée par son ex à coups de couteau à Bordeaux.

Au niveau national, après une année de baisse des chiffres, due aux confinements, les statistiques repartent sérieusement à la hausse. En 2021 en France, on compte 143 morts violentes au sein du couple.

Cette délinquance ne faiblit pas

Ces violences dans le couple font partie de la grande catégorie des VIF, les violences intra familiales. À Bordeaux, le parquet a enregistré 3412 affaires en 2021 et déjà près de 2.300 au 30 août 2022, ce qui fait dire à la procureure de la République de Bordeaux "à ce rythme, nous avoisinerons voire dépasserons les 4000 plaintes et procès verbaux enregistrés à la fin de l’année. Les chiffres ne font qu'augmenter poursuit Frédérique Porterie et, malgré un engagement des forces de sécurité intérieure sur cette problématique, une politique pénale proactive et des réponses fermes du parquet, cette délinquance ne faiblit pas."

La réponse pénale avoisine les 100%

Pourtant, la réponse pénale avoisine les 100% selon le parquet qui a traduit en justice 1.900 auteurs l’année dernière avec plus de 280 comparutions immédiates. La juridiction bordelaise met également en place des réponses alternatives avec "la création, auprès des stages de citoyenneté, des stages de lutte contre les violences faites aux femmes avec intervention de psychiatres, de travailleurs sociaux, de témoignages de victimes, d'intervention de magistrats" explique la procureure.

Bordeaux est également un site expérimental du ministère de la justice sur la nouvelle mesure du CJPP, le contrôle judiciaire avec placement probatoire, dans le cadre d'une autre convention signée entre la juridiction, le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le groupe SOS Solidarités.

Chiffres impressionnants à Langon

Certains territoires sont plus touchés que d'autres par cette problématique, c'est le cas dans les 170 communes de l'arrondissement de Langon. Entre 2019 et 2021, le nombre de victimes de violences intra familiale a doublé sur le secteur : 500 en 2021 contre 250 en 2019. Une cellule y est dédiée complètement à la gendarmerie : la CAPE, la cellule d'atteinte aux personnes.

La commandante de la compagnie de Langon, Erika Escalin © Radio France - Laëtitia Heuveline

Huit militaires interrogent les victimes et à tentent de trouver des solutions, ils sont volontaires et formés spécifiquement à cette problématique des violences intra familiales. Depuis #metoo les victimes portent davantage plainte explique le maréchal des logis chef Pierre Ducournau, sur des faits récents ou même qui datent de plusieurs années. Les signalements peuvent également venir des hôpitaux, des professeurs, des assistantes sociales ou des médecins traitants.

Dans cette cellule, les enquêteurs s'appellent systématiquement pour être au courant de toutes les affaires et pouvoir recevoir au mieux les victimes si l'un d'eux est absent, ce qui engendre beaucoup de bienveillance selon la commandante de la compagnie de gendarmerie de Langon Erika Escalin : "Dénoncer de tels faits, pour les victimes c’est remettre en question leur équilibre familial, social, financier. Il y a la prise en charge judiciaire mais aussi tout cet accompagnement social. Ce n’est pas seulement ce jour là que nous devons les prendre en compte avoue la chef d'escadron mais dans la durée pour qu’elles retrouvent une vie normale"

