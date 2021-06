Féminicide : la justice attaquée, la procureure de la République d'Annecy riposte

"Quoi que nous fassions, on recherchera nos responsabilités, là où nous avons failli." Après la tentative de féminicide en pleine rue ce jeudi à Metz, les procureurs de la République sont sous le feu des critiques. Comme c'est parfois le cas, la victime avait déjà porté plainte contre son conjoint pour violences, injures et crachats en 2014, 2020 et 2021. De son côté, la justice affirme que ces faits signalés à la police ont été traités "dans les temps et avec professionnalisme". Véronique Denizot, procureure de la République d'Annecy en Haute-Savoie, rappelle que les premiers coupables, ce sont les agresseurs : "Dans la lutte contre les violences conjugales, c'est celui qui commet l'acte, ou qui est présumé l'avoir commis, qui est responsable."

On y arrive plus." - Véronique Denizot, procureure de la République d'Annecy

La justice peut-elle faire plus pour prévenir les violences faites aux femmes ? Si la question est un sujet prioritaire, c'est un sujet parmi tant d'autres déplore Véronique Denizot. Depuis le 1er janvier, les procureurs de la République croulent sous les instructions du ministère de la justice : "Nous avons reçu 45 circulaires, toutes plus prioritaires les unes que les autres. [...] Au moment où on nous demande de lutter contre les violences conjugales, on nous met aussi une circulaire qui nous rappelle l'importance à attacher aux atteintes qui sont portées aux forces de l'ordre, aux atteintes aux élus, aux atteintes portées à l'environnement, et on y arrive plus."

Le manque de moyens face aux violences conjugales

Une des solutions envisagée par Véronique Denizot, ce sont les assistants de justice : "Le service du commissariat de police d'Annecy, spécialisé dans le traitement des violences intrafamiliales, ils sont quatre et ils ont 55 plaintes en cours. Recruter un assistant de justice permettrait d'avoir quelqu'un qui décide des plaintes à traiter en priorité, en fonction d'une grille de critères." Une méthode déjà appliquée, notamment pour développer la justice de proximité. Fin 2020, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros et la création de 914 postes.