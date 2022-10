Féminicide : le compagnon qui a tué Lætitia Hemery à Toulon jugé aux Assises du Var

Ce lundi après-midi, à 14h, à la cour d'assises du Var à Draguignan, plus de deux ans et demi après les faits, Émilie assistera au procès de l'homme accusé d'avoir étranglé sa sœur à Toulon. Elle confie à France Bleu Provence : "On a hâte que ce soit passé. On avait entamé un travail de deuil et on replonge dans des détails qu'on avait oubliés, qu'on avait choisi d'oublier. Et en même temps, on attend ce procès". Attendre des réponses ? "Non, nous la famille, on attend surtout une peine lourde, exemplaire, pour ce récidiviste, et qu'il ne puisse plus faire de mal à personne".

Alcool et violences multiples

Mickaël Reynaud, 40 ans, habitant de La Crau, est déjà condamné à quatre reprises pour des violences conjugales. Ce qui ne l'empêche pas de faire vivre l'enfer à Lætitia Hemery, 31 ans, maman de quatre enfants. Lætitia dépose deux plaintes, la première fois deux ans avant le drame. Des menaces de mort, et des violences devant les enfants. Un nez cassé pour la jeune femme, le jour de son anniversaire. Lætitia ne part pas. Sa sœur Émilie a mis longtemps à comprendre : "C'était une source de tension entre nous deux. Je lui ai souvent dit de partir, de tourner la page. Moi, je ne suis pas dans ce genre de relation. Il m'a fallu une aide psychologique pour comprendre qu'elle ne pouvait pas partir, qu'elle était sous son emprise. Elle était bloquée. Elle-même ne comprenait pas".

Le palais de justice de Draguignan © Maxppp - maxppp

Dissimulation

Le scénario en rappelle d'autres. Un homme jaloux, violent, qui boit. Après une énième dispute, le soir du réveillon, il étrangle sa victime et "se débarrasse" du corps depuis le sommet du Mont Faron. Interpellé, le compagnon nie les faits, les dissimule, se protège, tente d'échapper à la justice, évoque une simple disparition... et finit par avouer trois semaines après son passage à l'acte, en garde à vue, après des recherches qui évidemment n'ont rien donné.

La population s'était mobilisée pour retrouver la jeune femme. © Radio France - Claire Leys

La mécanique fatale, toujours la même, est révoltante. Comment stopper ces hommes violents avant qu'ils ne commettent le pire ? Émilie : "Il faudrait accorder plus de crédit aux femmes qui portent plainte contre des personnes déjà tracées pour ces violences. Donner plus de moyens. On voit les spots de prévention mais ça ne suffit pas. Il faudrait mobiliser des personnes à temps plein".

La famille se maintient à flot comme elle peut

La famille de Lætitia a loué une maison pour se réunir près de la cour d'assises, le temps du procès, "pour que personne ne se sente isolé". La famille se maintient à flot comme elle peut. Les deux grands de Lætitia font des études. Les deux derniers grandissent chez la grand-mère. Émilie la petite sœur a terminé ses études. "C'est compliqué. Surtout les dates anniversaires. Des choses qu'on voit à la télé... Il faut avancer malgré tout. C'est ce qu'elle aurait voulu".