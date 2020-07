Féminicide près de Caen : une femme de 38 ans meurt étranglée par son conjoint

Il était 6 heures du matin quand la police, appelée par un ami du conjoint, est arrivée au domicile du couple à Ifs près de Caen. Sur place, les secours ont découvert la jeune femme inanimée. Son conjoint était présent. En arrêt cardiaque, elle a été réanimée sur place, mais conduite inconsciente au CHU de Caen où elle est décédée dans la journée. D'après les premières constatations, elle a été étranglée. "Un lien et un sac ont été retrouvés sur place, indique Amélie Cladière, procureure de la République de Caen, qui laissent penser à une tentative d'étouffement ou de strangulation".

L'homme âgé de 45 ans a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. "Il a commencé verbalement par s'accuser, relate Amélie Cladière, mais il s'exprime très peu depuis". Le couple n'était pas séparé, mais "en avait le projet et cohabitait plus ou moins" poursuit la magistrate. Les deux enfants du couple, adolescents, n'étaient pas présents au moment des faits.

L'homme devrait être déféré au parquet de Caen en vue de sa présentation à un juge d'instruction dans la soirée ou demain matin. Il devrait être mis en examen pour meurtre par conjoint. "A ce stade des constatations, la préméditation n'est pas retenue" précise la procureure.

La victime âgée de 38 ans était directrice adjointe de la piscine de Bayeux, après avoir été maître-nageuse au stade nautique de Caen et à la piscine de Colombelles. Très connue dans le milieu sportif caennais, elle pratiquait le triathlon.