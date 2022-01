Féminicide près de Saumur : le petit ami de la militaire sarthoise déjà visé par deux enquêtes pour violences

Ils avaient noué depuis neuf mois une relation amoureuse chaotique, qui s'est achevée dans le sang au matin du premier janvier, à Bellevigne-les-Châteaux, près de Saumur dans le Maine-et-Loire. Eléonore Places, militaire sarthoise de 28 ans, engagée depuis 2019 au 2e régiment des Dragons de Fontevraud, a été tuée par son compagnon, un Tahitien de 22 ans, engagé depuis 2018 au 2e Rima. Rapidement interpellé, il a reconnu les faits sans difficulté lors de sa garde à vue. Présenté ce lundi à un juge d'instruction au tribunal d'Angers, il a été mis en examen pour meurtre aggravé par concubin et violences aggravées, puis écroué à la maison d'arrêt des Croisettes, à Coulaines (Sarthe).

Malgré les violences, elle reprenait contact

"Revenu très marqué, très changé d'une mission au Mali", assure son avocat, Me Olivier Rolland, le jeune homme faisait déjà l'objet de deux procédures pour violences sur sa compagnes au cours de l’été 2021 à Étel (Morbihan), puis à Champagné (Sarthe) en octobre 2021. Deux affaires pour lesquelles il doit comparaître en correctionnelle à Lorient au mois de janvier et en mars au Mans. Pour autant, "la victime elle-même reprenait contact avec l'auteur et le couple s'était reformé", explique le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. Après l'épisode du mois d'octobre, la jeune femme avait "refusé les mesures de protection proposées car elle se sentait capable de se défendre", poursuit le procureur. Le couple s'était même installé ensemble chez le frère du mis en cause depuis plusieurs semaines, malgré le contrôle judiciaire qui lui interdisait d'entrer en contact avec elle.

C'est justement chez ce frère, également militaire au régiment de Fontevraud, que s'est noué le drame, dans un contexte "de forte jalousie familiale et d'alcoolisation extrême" selon l'avocat du mis en cause. C'est à 5 h du matin, au moment où son frère, après avoir été frappé, quittait les lieux en appelant les gendarmes, que le compagnon violent a donné dix coups de couteau à sa petite amie sur le palier de l'appartement, dont "trois mortelles au niveau du thorax", selon l'autopsie pratiquée dimanche.

Elle voulait depuis longtemps intégrer la police ou la gendarmerie

C'est dans le village sarthois de Saint-Cosme-en-Vairais qu'a grandit Eléonore Places, là où ses grand-parents avaient acheté il y a plus de quarante ans une résidence secondaire, dans le hameau de Contres. Et où ses parents se sont installés dans les années 90. Sa mère quittera la commune après le divorce du couple. Mais Eléonore y effectue sa scolarité, en primaire, puis au collège Veron-de-Forbonnais. Après le lycée, elle prépare en 2012 un CAP esthétique à l'école Beauté Formation (aujourd'hui Sylvie Terrade) au Mans... Tout en évoquant, déjà, son souhait de rentrer un jour dans la police ou la gendarmerie.

"L'esthétique ce n'était pas sa voie, se souvient l'une de ses formatrices de l'époque, elle nous avait dit qu'elle arrêterait. Elle était comme ça, assez rebelle, pas facile, un peu garçon manqué, mais assez attachante". Par la suite, la jeune fille s'installe au Mans et semble chercher sa voie... Elle travaille notamment quelques mois au vestiaire du café Fost, rue du port au Mans. "Une jeune fille très dynamique, un peu fofolle", se souvient le patron, qui la recroisera quelque temps avant qu'elle ne s'engage dans l'armée en 2019. Elle avait déjà, à l'époque, noué une relation avec un militaire.