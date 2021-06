Féminicide : réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassin de Julie Douib en Corse

La peine maximale a été prononcée ce mercredi à l’encontre de Bruno Garcia-Cruciani qui comparaissait devant la Cour d’assises de la Haute-Corse pour l’assassinat de son ex-compagne et mère de ses deux enfants, Julie Douib, il y a deux ans à l’île Rousse en Balagne. Un verdict, conforme aux réquisitions de l'avocate générale un peu plus tôt dans la journée, et rendu à l’issue de près de quatre heures de délibérations.

À la question Bruno Garcia-Cruciani est-il coupable d’avoir donné la mort volontairement à Julie Douib ? La Cour a majoritairement répondu oui. En avait-il formulé le dessein ? C’est également oui à la majorité. Des réponses qui établissent sa culpabilité et la préméditation dans ce dossier.

On a fait confiance à la justice et elle nous l’a bien rendue !

Les proches et le père de Julie Douib après l'annonce du verdict © Radio France - Hélène Battini

À l’annonce du verdict, Lucien Douib, le père de la victime a dit son soulagement : "On a pu prouver, faire écouter ce que Julie a vécu, souffert et la justice en a enfin pris la hauteur…On va pouvoir vivre, se reconstruire, dire aux enfants qu’ils vont pouvoir mettre derrière eux ce qui s’est passé. On a fait confiance à la justice et elle nous l’a bien rendue !"

Lucien Douib Copier

Le mea-culpa de la justice

Un soulagement que l’on avait également pu lire sur les visages des membres de la famille de Julie Douib le matin, lorsque l’avocate Générale Charlotte Beluet, dans son réquisitoire avait reconnu les failles du système dans cette affaire, faisant références aux multiples alertes de la victime avant le drame : "C’est important d’assumer les failles du système judiciaire au complet, dans la mesure où s’il on veut avancer sur ces questions, sur l’accueil des femmes victimes de violences conjugales, on ne peut pas se dérober aux difficultés de la procédure"

Charlotte Beluet, avocate générale © Radio France - Hélène Battini

Charlotte Beluet Copier

La magistrate a également insisté sur la dangerosité de Bruno Garcia-Cruciani, "la réclusion criminelle à perpétuité est cohérente avec la nature des faits, leur gravité, la personnalité de l’accusé" selon elle, puisqu’elle le rappelle, _"l'expert a indiqué qu’il avait une personnalité paranoïaque et on voit rapidement qu’_il a d’autres cibles, et on pourrait craindre à sa sortie de prison qu’il réitère."

Les motivations du verdict

La reconnaissance de l’intention de tuer a été motivée par le port de son arme chargée dont il connaissait le maniement lorsqu’il s’est rendu chez la victime mais aussi le fait de ne pas avoir contacté les secours.

La préméditation, question centrale du procès, a été établie par les menaces proférées par Bruno Garcia-Cruciani mais aussi le fait qu’il se soit rendu au domicile de la victime avec cette arme chargée et n’y soit resté que quatre minutes, écartant la possibilité d’une volonté de discuter comme il a pu le déclarer, son alibi et son emploi du temps ne correspondent également pas selon la Cour dont la présidente a expliqué que la personnalité vindicative et impulsive de l’accusé n’avait pas joué en sa faveur malgré son enfance tourmentée.

Enfin l’audience civile qui a immédiatement suivi a vu prononcer par la Cour le retrait de l’autorité parentale de Bruno Garcia-Cruciani sur ses enfants. "Une mesure exceptionnelle pour les protéger" à la demande des magistrats et non pas de la partie civile a précisé Véronique Maugendre, et c’était la principale inquiétude de l’accusé.

Bruno Garcia Cruciani a désormais dix jours pour faire appel de ces décisions.