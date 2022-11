Féminicide : un homme interpellé à Berre après la mort de sa compagne

Une femme d'une trentaine d'années est morte ce mercredi à Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône). Les pompiers sont intervenus mercredi en fin de journée, mais n'ont pas pu sauver la victime, découverte en arrêt cardio-respiratoire. Sur place, les gendarmes ont constaté que la jeune femme a été "frappée à mort", selon le capitaine de la compagnie d'Istres en charge de l'intervention.

Après les faits, son compagnon avait pris la fuite en voiture, à grande vitesse. Il a alors percuté un poids-lourd avant de s'enfuir à pied, mais il a été arrêté une heure plus tard, sans résistance. Un large périmètre avait été mis en place et l'intervention d'un hélicoptère était nécessaire pour éviter que le fuyard ne parte encore plus loin. L'homme a été placé en garde-à-vue.

Dans un communiqué, le maire de Berre-l'Étang, Mario Martinet, se dit "profondément choqué du meurtre d’une Berroise, victime de son conjoint. Choqué qu’un homme ait l’indignité de porter atteinte à la vie de sa compagne quelles que soient ses raisons. Choqué que personne n’ait pu porter secours à cette femme". Il demande au gouvernement des mesures encore plus dissuasives contre les auteurs de violences conjugales.