Féminicide : une marche en mémoire de Sarah et contre les violences faites aux femmes à Poitiers ce dimanche

Dans la Vienne, le meurtre de Sarah, une mère de famille de Maillé par son ex-compagnon suscite colère et émotion. C'est le 99e féminicide depuis le début 2019 en France, et à Poitiers, le collectif du 8 mars organise ce dimanche un rassemblement contre les violences faites aux femmes.

Poitiers, France

Elle allait avoir 30 ans. Sarah, une maman de trois enfants a été tuée d'un coup de fusil mercredi à Maillé dans le Nord Vienne. Son ex-compagnon a reconnu lui avoir tiré dessus. un coup de feu involontaire d'après ses dires, mais c'est bien pour assassinat qu'il est mis en examen. L'homme de 38 ans a d'ailleurs dormi en prison à Vivonne à l'issue de sa garde à vue.

Un rassemblement entre colère et émotion

Dans le Poitou, ce drame fait réagir. Le collectif féministe du 8 mars, à Poitiers, invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à se rassembler ce dimanche sur le marché des Couronneries. Le rendez-vous est fixé à 10 heures devant le supermarché de la place de Provence.

Dans son communiqué, le collectif précise : "Les parents de la victime, Pascal et Jeanne de Chiré ainsi que ses collègues de Vasles seraient "contents qu’un rassemblement ait lieu en mémoire de leur fille, même s’ils ne peuvent y participer."

De la nécessité de débloquer des fonds

À quelques jours du Grenelle des violences conjugales organisé par Marlène Schiappa, le collectif du 8 mars de Poitiers rappelle les faits suivants : une lutte efficace contre les violences faites aux femmes, meurtres, viols, agressions et harcèlement, passe par des moyens et donc un budget : à savoir, une prise en compte réelle des situations de danger, une mise à l'abri des femmes dans des lieux d'accueil décents, une formation de la police, de la justice ainsi que de la santé partout, des moyens donnés aux associations qui ont déjà l'expertise de ce système de violences, une écoute réelle des victimes sans suspicion délétère, un dispositif unique et efficace.

Ne pas exclure les associations du Grenelle

Dans son communiqué, le collectif alerte également "du caractère d’urgence qu’un Grenelle ne saura résoudre puisque le gouvernement de Macron ne mettra pas davantage de moyens financiers et exclut de l’organisation et des échanges les associations féministes qui œuvrent depuis des décennies sur le terrain au côté des actrices et acteurs sociaux pour accueillir, écouter, accompagner les femmes victimes de violences."

Moins de féminicides en Espagne

Pour comparaison, en Espagne 200 millions d'euros de budget ont été alloués contre les violences faites aux femmes, avec des téléphones d'urgence, des tribunaux spécialisés et une thérapie pour les hommes violents ainsi que le port de bracelet. Les féminicides en Espagne sont comptabilisés à 27 depuis le 1er janvier 2019 et il y a eu 29 000 ordonnances de protection.