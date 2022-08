Féminicides : 122 femmes ont été tuées en 2021, une hausse de 20% par rapport à 2020

Le ministère de l'intérieur publie ce vendredi 26 août le bilan des "morts violentes au sein du couple". En 2021, 122 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Un chiffre en hausse de 20%, précise le ministère, alors que 102 femmes avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances en 2020. L'étude détaille que le chiffre pour l'année 2021 correspond d'avantage au niveau observé avant l'épidémie de Covid, avec notamment 146 féminicides en 2019.

En tout, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées en France en 2021, soit 122 décès de femmes et 21 décès d'hommes. Les femmes restent donc majoritairement victimes, à 85%, et les hommes majoritairement auteurs de ces faits, à 86%. On apprend également qu'une grande majorité de ces homicides est commise au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur (dans 78% des cas) et que seules 3 des victimes féminines bénéficiaient de dispositifs de protection connus des forces de l’ordre (dont un contrôle judiciaire et deux ordonnances de protection)

251 tentatives d’homicides au sein du couple

En tout, il y a eu 251 tentatives d’homicides au sein du couple en 2021, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Certains départements sont plus touchés que d'autres : le Nord et la Gironde (6 faits chacun), puis la Somme et les Bouches-du-Rhône (5 faits chacun). Le profil type de l'auteur, lui, n'a pas changé précise l'étude : majoritairement masculin, en couple, de nationalité française, âgée de 30 à 49 ans ou de 70 ans et plus, et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle. Les principaux mobiles du passage à l'acte restent également inchangés chez les auteurs masculins : refus de la séparation (27 cas), jalousie (22 cas) et dispute (21 cas).