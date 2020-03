Féminicides : 500 manifestants au Mans, pour Aïcha et toutes les autres

Le rendez-vous était donné au pied de l'immeuble où elle vivait. Plus de 500 personnes ont défilé dans les rues du quartier des Sablons, au Mans, ce dimanche, en mémoire d'Aïcha Diallo. Cette femme de 25 ans, mère de trois enfants, est morte lundi dernier, probablement sous les coups de son ancien compagnon. Il est en fuite depuis.

Le parquet du Mans a annoncé ce samedi qu'un juge d'instruction dirigeait désormais l'enquête.

Un fléau "universel"

La manifestation était organisée par l'association des guinéens de la Sarthe - la jeune femme était originaire de ce pays - et par des voisines. Sabrina, l'une d'elle, souligne que l'enjeu dépasse de beaucoup le quartier : "Ce fléau est universel, tout le monde est concerné. On nous parle aujourd'hui de Grenelle, de numéro... c'est au-delà de ça. C'est la responsabilité de tout le monde, citoyens, justice, police et gouvernement. Si on ne bouge pas, ça veut dire qu'on accepte ce qui se passe."