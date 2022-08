Féminicides en Vaucluse : "Tout le monde se fiche de ce qui arrive aux femmes"

Les associations féministes appellent les pouvoirs publics à réagir après les deux féminicides en deux semaines en Vaucluse. Le premier a eu lieu fin juillet à Cavaillon. Un homme de 61 ans a poignardé d'une trentaine de coups de couteau sa femme sur le parking de son entreprise. Le deuxième s'est déroulé ce vendredi, à Pernes-les-Fontaines, où le corps d'une femme et d'un homme ont été découverts. La thèse d'un féminicide suivi d'un suicide est privilégiée.

"Les violences faites aux femmes, grande cause nationale ? Pas dans les faits. Anne Bouquet-Rault, présidente du CIDFF de Vaucluse"

Anne Bouquet-Rault est la présidente du CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de Vaucluse. Selon elle, deux meurtres en si peu de temps devraient susciter l'indignation, mais c'est loin d'être le cas. "On n'accorde pas les moyens qu'il faudrait à cette lutte, estime-t-elle. Il faut qu'on ait des gendarmes et policiers exclusivement dédiés à l'écoute des victimes, ainsi que des magistrats, car les victimes ne vont pas en diminuant. Les pauvres malheureuses viennent nous voir, repartent et se font tabasser. Quand on demande une ordonnance de protection et qu'on ne l'obtient pas, on se demande ce que font les gens quand ils ouvrent les dossiers. On sent que le discours des politiques va dans le bon sens, mais quand on doit concrétiser les paroles il n'y a plus personne. C'est inadmissible".

"Ces deux meurtres nous attristent et nous mettent en colère." Isabelle Lemaire, responsable chez Rheso

Au sein de l'association Rheso, les salariées et bénévoles sont très touchées par ces meurtres. Isabelle Lemaire est la responsable du pôle de lutte contre les violences conjugales. Elle appelle à un sursaut de la part des Français. On peut incriminer l'État, mais il faut que le citoyen se rende compte que ces meurtres existent toujours. J'entends encore des gens dire que c'est réservé à une catégorie de population. Non ! Il faut de l'argent, il faut plein de trucs, mais il faut aussi une prise de conscience sociétale. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'arrivera pas à progresser quant au nombre de victimes. Tout le monde doit être concerné par les violences de couple, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, ni une culture, ni une religion, ça concerne tout le monde".

"Tout le monde se fiche de ce qui arrive aux femmes." Valentine Rioufol, vice-présidente d'Osez le féminisme 84

Chez Osez le féminisme 84, on ressent aussi beaucoup de colère. "On n'est pas surprises, raconte Valentine Rioufol, la vice-présidente d'OLF dans notre département. On est désespérées, on est en colère, mais on n'est pas surprises. On est à peu près à 130 féminicides par an en France On sait ce qu'il faut faire pour que ça baisse, mais on ne fait pas. Il faut mettre des moyens au niveau de la police, au niveau de la justice. C'est une volonté politique qui manque. Tout le monde s'en fiche, c'est la condition des femmes, tout le monde s'en fiche des femmes !

