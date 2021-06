Féminicides : le procureur d'Epinal souhaite être "plus richement doté" en moyens de protection des femmes

Après les féminicides d'Hayange et de Metz, le gouvernement a annoncé ce jeudi 10 juin de nouvelles mesures pour lutter contre les féminicides - plus de 50 depuis le début de l'année - et mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Quelque 3 000 "téléphones grave danger" seront notamment mis à disposition des juridictions d'ici début 2022. "On serait très preneurs pour être plus richement dotés", insiste le procureur d'Epinal, Nicolas Heitz.

"Nous avons également huit téléphones "Grave Danger" dans le département des Vosges, dont cinq actuellement attribués", détaille Nicolas Heitz. Ces téléphones permettent à une femme de prévenir rapidement les secours, avec l’assurance d’être secourue en moins de sept minutes. Des moyens efficaces mais trop peu nombreux : 1 324 sont en service aujourd'hui. "A Epinal, les huit téléphone dont nous disposons, c'est un peu juste, on est parfois à la limite : 7-8 téléphones attribués en même temps. On serait très preneurs pour être plus richement dotés", insiste le procureur de la République.

Deux bracelets anti-rapprochements en service à Epinal

Autre déploiement promis par le gouvernement : celui des bracelets anti-rapprochement, qui équipent actuellement 96 personnes en France, sur les 1000 disponibles.

"Chaque tribunal judiciaire est doté d'un minimum de trois bracelet anti-rapprochement. A Épinal, deux sont en service depuis le début de l'année", explique Nicolas Heitz. "L'un concerne une personne condamnée après des violences conjugales et qui est aujourd'hui en sursis probatoire, l'autre équipe une personne qui a été mise en examen en mai dernier".

Le gouvernement promet également qu'un fichier des auteurs de violences conjugales sera mis en place.