Féminicides : les procureurs des Bouches-du-Rhône demandent plus de moyens contre les violences conjugales

Plusieurs parquets demandent ce lundi des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales. Parmi eux, les trois procureurs des Bouches-du-Rhône signent un communiqué commun dans lequel ils constatent qu'un "nombre de plus en plus important de plaintes est enregistré" mais déplorent en même temps "qu’aujourd’hui les policiers sont en nombre insuffisant pour traiter ces enquêtes". Dans ce courrier, Dominique Laurens (procureure de la République de Marseille), Achille Kiriakides (procureur d'Aix-en-Provence) et Laurent Gumbau (procureur de Tarascon), constatent qu'aujourd'hui "les magistrats sont en nombre insuffisant pour orienter finement ces dossiers (...) les conseillers d’insertion et de probation sont en nombre insuffisant pour assurer un suivi efficace des condamnés".

"Il faut que dès demain, les parquets soient dotés de moyens humains supplémentaires." - Les procureurs des Bouches-du-Rhône

Ces procureurs demandent que "dès demain, les parquets soient dotés de moyens humains supplémentaires, a minima des assistants spécialisés ou des juristes assistants, pour accomplir leur mission en ce domaine, mission élevée au rang de grande cause nationale".

Plusieurs parquets en France ont signé des courriers similaires ce lundi, par exemple à Bayonne, Lorient, Béthune ou encore Dijon, Belfort et Senlis, en relayant un appel de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR).

Ces dernières semaines, des féminicides ont conduit à l'ouverture d'inspections pour savoir s'il y a eu des ratés ou non dans le suivi judiciaire des suspects. À ce sujet, le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou explique de son côté que "si l'écho médiatique donné récemment aux féminicides semble axé sur le fait que l'institution judiciaire en porterait la responsabilité, les professionnels confrontés à ces drames savent bien que dans toute situation de violence ou d'abus intra-familial, le défaut de vigilance sur des signes avant-coureurs est toujours collectif et doit interroger la société dans son ensemble".