Féminicides : une action symbolique devant l'hôtel de police de Bordeaux

Une vingtaine de manifestantes se sont rassemblées au pied du commissariat central de Bordeaux ce samedi. Elles ont dénoncé les défaillances de l'Etat et de l'institution policière dans plusieurs affaires de féminicides.

L'Assemblée générale féministe appelait ce samedi à un rassemblement devant l'hôtel de police de Bordeaux en hommage aux victimes de féminicides. Le collectif d'associations a réuni une vingtaine de personnes de tous âges pour un die-in, une action symbolique dans laquelle les manifestantes simulent la mort, allongées sur le sol.

"Sandra avait porté plainte à Bordeaux et Chahinez à Mérignac avant d'être chacune tuées par leur compagnon"

"L'un des policiers qui a enregistré la plainte de Chahinez à Mérignac avait lui-même était condamné pour violences conjugales et l'institution n'a pas jugé bon qu'une autre personne prenne la plainte ou de mettre à pied ce policier-là", regrette Imane.

"En Espagne, un homme qui frappe sa femme, dans les deux jours il est en taule, et ici non", affirme Claire, "militante féministe depuis 40 ans".

A l'image de Marine, une photographe, toutes les manifestantes souhaitent dénoncer "la double peine" : "quand une victime de violences conjugales est accusée d'avoir provoqué les agressions, cette remise en question, cette culpabilité de certains au sein de l'institution."

"En 2021, c’est quand même un vrai scandale qu’autant de femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou ex compagnon".

La réponse d'un policier bordelais aux accusations

Saisie pour enquêter sur les défaillances dans le suivi judiciaire du meurtrier de Chahinez, l'inspection générale de la police nationale a terminé ses investigations. Alors que l'institution policière est pointée du doigt, et après cette manifestation sous les fenêtres du commissariat central, un fonctionnaire de police, délégué du syndicat Alliance, tient à prendre la parole.

"Aujourd'hui dans cette affaire, nous avons une dizaine de policiers de tous grades et de tous corps qui attendent que les sanctions tombent du ministère de l'Intérieur", explique Eric Marrocq.

"D'un côté (la police), il y a sanction mais pas de l'autre (la justice)"

"Si manquements il y a eu, ils seront sanctionnés mais nous travaillons de concert avec le parquet et ce ne sont pas les policiers qui décident des sanctions pénales, c'est toujours le parquet", rappelle le représentant d'Alliance Police.

Eric Marrocq dénonce le fait que "la police devienne le paillasson de la République". "Aujourd'hui, à Bordeaux, on explose sous le nombre de plaintes pour violences intrafamiliales, nos policiers sont débordés, et on ne peut pas mettre un policier derrière tout homme violent".

"On ne peut pas mettre un policier dans chaque couple qui va mal"