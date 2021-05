Femme brûlée vive à Mérignac : "Le suspect voulait punir" la victime

Après le féminicide d'une mère de trois enfants, Chahinez, 31 ans, à Mérignac mardi, la procureure de la République de Bordeaux a tenu une conférence de presse ce jeudi 6 mai 2021. Frédérique Porterie a détaillé les circonstances dans lesquelles le drame s'est déroulé. Arrêté quelques minutes après les faits, l'ex-mari de la jeune femme a reconnu les faits. En garde à vue, le meurtrier présumé a expliqué qu'il était "convaincu qu'elle avait un amant" et qu'il voulait "la punir mais sans vouloir la tuer". Il a passé cette journée de mardi à la surveiller jusqu'à la fin d'après-midi où il est sorti de sa voiture alors qu'elle marchait dans sa direction. Armé d'un fusil, il a tiré deux balles dans ses cuisses, "pour prévenir toute fuite" et l'a aspergée d'essence.

Plusieurs témoins interrogés par les policiers ont décrit un homme "calme", y compris lorsqu'un voisin a tenté de s'interposer. Après avoir immolé son ex-femme, le suspect est parti "à petites foulées" en direction du domicile familial. Le fils aîné de la victime, lui, a raconté aux enquêteurs que son beau-père lui avait demandé de sortir de la maison. Une épaisse fumée noire s'échappait de la cuisine de la maison. L'adolescent a alors pris la fuite vers l'école de sa sœur en tentant d'appeler sa maman au téléphone.

Sept condamnations au casier judiciaire du suspect

Le parquet a requis ce jeudi le placement en détention provisoire du suspect. Il doit être déféré devant un juge en fin de journée. La procureure a également révélé des éléments sur le parcours judiciaire de ce maçon franco-algérien, âgé de 45 ans, qui vivait en France depuis plus de vingt ans. Son casier judiciaire comporte sept condamnations pour des faits de conduite en état d'ivresse, de vol et de violences avec armes pour lesquels il a été condamné à des amendes, suspensions de permis et prison avec sursis. En 2020, il avait écopé d'une peine de 18 mois de prison dont neuf avec sursis pour des faits de violences conjugales. Concernant les armes avec lesquelles il a notamment tiré à quatre reprises sur Chahinez, il a indiqué qu'il les avait acquises "auprès des clandestins croisés en ville". L'autopsie de la victime indique qu'elle était en vie quand elle a été immolée par son ex-mari.

Suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation depuis décembre

Une "mission d'inspection de fonctionnement" doit être menée à la demande des ministres Dupond-Moretti, Schiappa et Darmanin. Marlène Schiappa qui a rencontré les forces de l'ordre de Mérignac ce jeudi après-midi en Gironde. Les premières conclusions de cette enquête sont attendues pour le mardi 11 mai. La procureure de la République de Bordeaux a précisé ce jeudi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a suivi le suspect depuis sa sortie de prison en décembre 2020. Il s'est présenté à chacune des quatre convocations de son conseiller de probation et a justifié des obligations de soins et de travail. L'homme a cependant reconnu en garde à vue qu'il n'avait pas respecté l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-femme. En ce qui concerne la plainte déposée le 15 mars 2021 par Chahinez contre son ex-conjoint, "une enquête en flagrance avait été ouverte et, malgré les recherches, l'intéressé restait introuvable." Les trois enfants de la jeune femme sont confiés à l'Aide sociale à l'enfance depuis mardi.