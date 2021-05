Femme brûlée vive à Mérignac : "Le gouvernement est pleinement mobilisé" assure Marlène Schiappa à Bordeaux

Après la mort d'une femme brûlée vive à Mérignac mardi, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, en déplacement en Gironde ce jeudi 6 mai 2021, a échangé lors d'une visio-conférence avec des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes en Gironde. Une réunion et une visite à Bordeaux pour marteler : "Le gouvernement est pleinement mobilisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Surtout lorsqu'elles prennent une tournure aussi atroce" a rappelé Marlène Schiappa.

Des défaillances ?

Elle, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont d'ailleurs saisi l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale de la justice pour savoir, comprendre s'il y a eu des défaillances dans le suivi de la victime et de son meurtrier présumé. L'ex-mari de la victime avait été condamné pour des violences conjugales, puis remis en liberté en décembre 2020 dans le cadre d'un sursis probatoire. Il avait répondu depuis aux convocations de son conseiller en probation a affirmé la procureure de la République. Cependant, son ex-femme avait porté plainte contre lui pour agression en mars et l'enquête ouverte n'avait pas permis de l'interpeller.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Marlène Schiappa s'est rendue au commissariat de Mérignac pour redire son soutien aux forces de l'ordre. Les policiers et gendarmes procèdent à 400 interventions pour des violences conjugales et intra-familiales chaque semaine en France. En ce qui concerne le drame de Mérignac, le meurtrier présumé doit être mis en examen pour homicide volontaire ce jeudi, le parquet a requis son placement en détention provisoire.