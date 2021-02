Femme défenestrée à Bordeaux : pas de lien conjugal établi entre elle et le principal suspect

Il n'y a pas de lien conjugal entre la femme de 32 ans défenestrée ce mardi à Bordeaux et l'homme qui était là sur les lieux. C'était l'une des principales interrogations dans de l'enquête. En revanche, d'après les premiers éléments de l'enquête, le parquet mentionne des "éléments à charge" contre cet homme de 36 ans "défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été condamné à de nombreuses reprises", précise-t-il dans un communiqué de presse détaillé. Il a été interpellé dans le logement, le soir des faits.

Incohérences entre les déclarations et les constatations

Le parquet de Bordeaux précise qu'ils ont passé la soirée et la matinée précédant les faits "à boire et consommer des stupéfiants". Il relève des incohérences entre les déclarations de cet homme avec les constatations et les témoignages recueillis par les enquêteurs. Et en s'appuyant sur ces éléments, l'homme a été déféré au parquet ce jeudi après-midi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Il pourrait être placé en détention provisoire dans les prochains jours.