Femme défigurée place du Capitole : deux des agresseurs condamnés à de la prison ferme

Deux des quatre mineurs soupçonnés d'avoir agressé un couple place du Capitole à Toulouse le 19 juillet dernier ont été condamnés ce mardi 12 septembre à de la prison ferme. Une femme avait eu le visage défiguré à coup de tessons de bouteille.

Photos diffusées sur les réseaux sociaux

La victime avait elle-même diffusé sur les réseaux sociaux les photos de son visage défiguré . Des photos impressionnantes, avec de nombreux points de sutures sur le corps et le visage.

Le maire de Toulouse avait réagi sur Twitter, Jean-Luc Moudenc parlait de "violence sauvage et barbare". Le député LFI-Nupes de Haute-Garonne François Piquemal avait également apporté son soutien aux deux victimes, il évoquait "une agression sexiste et atroce d’une jeune femme et son petit ami".

L'audience de deux des quatre mineurs impliqués dans cette affaire s'est tenue ce mardi 12 septembre à huis clos. Contactée par France Bleu Occitanie, l'une des parties confirme les peines annoncées par la Dépêche du Midi : 36 mois de prison dont 18 mois avec sursis pour l'agresseuse de 16 ans, et 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis pour l'agresseur du même âge.