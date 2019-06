Femme disparue en Allemagne : ses deux ravisseurs photographiés dans la forêt de Haguenau

Alsace, France

Les deux ravisseurs de la femme disparue lundi 3 juin 2019 à Aspach en Allemagne ont été repérés mercredi 5 juin 2019 peu après 13 heures dans la forêt de Haguenau, située à côté de Schweighouse-sur-Moder. Ils ont été captés par le piège à photo d'un chasseur. Sur la base de témoignages recueillis dans le cadre de l'appel à témoins, la police assure que les deux individus ont également été formellement identifiés à deux reprises à Schweighouse-sur-Moder les 5 et 6 juin 2019.

La victime pourrait toujours être vivante

Les éléments de l'enquête laissent penser que la victime pourrait toujours être vivante et qu'elle pourrait se trouver dans le secteur de Haguenau / Schweighouse, séquestrée par les deux hommes. La police précise que le suspect numéro un porte des tatouages sur les bras et sur le crâne. Le suspect numéro deux, lui, est plus âgé que sur la photo de l'appel à témoins et porte désormais une barbe de plusieurs jours. Aucun des deux ne parle le français.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le numéro vert mis en place par la police judiciaire de Strasbourg : 0 800 35 83 35. Ces individus pouvant être dangereux, il ne faut pas tenter d’intervenir vous-même.