Femme écrasée dans un magasin de bricolage, près de la Rochelle : ce que l'on sait sur cet accident

On en sait plus sur les causes de l'accident, ce mercredi, dans le magasin Leroy Merlin de Puilboreau, près de La Rochelle. Selon le parquet rochelais, son mari serait à l'origine de l'accident. Il aurait déplacé les palissades, malgré le système de sécurité. Sa femme est dans un état grave.

Le mari de la victime serait à l'origine de l'accident

Les circonstances de l'accident survenu, mercredi, dans le magasin Leroy Merlin de Puilboreau, se dessinent. Après avoir entendu plusieurs témoins, le parquet de La Rochelle confirme que le mari de la victime serait à l'origine de l'accident . Alors qu'elle faisait des courses avec son mari, une cliente de Leroy Merlin s'est faite écraser par 300 kg de claustra, des palissades en bois à installer dans les jardins.

"Il a déplacé tout seul la barrière de sécurité qui protège les claustra il a dessanglé le tas de palissades, causant un déséquilibre, c'est à ce moment-là que tout est tombé sur sa femme", détaille Soraya Ahras, vice-procureure de la République de La Rochelle. Sans demander aux vendeurs, le mari aurait manipulé les palissades en bois de lui-même. "Des affiches demandent d'appeler les vendeurs" Le magasin est équipé d'affiches qui "demandent aux clients d'appeler un vendeur avant de manipuler des matériaux lourds", renseigne le service communication de Leroy Merlin. Il y a donc aussi une barrière de sécurité, des sangles autour des palissades, dans ce rayon, tout ce qui manque, ce sont des caméras de sécurité. La victime de 58 ans, évacuée par hélicoptère au CHU de Poitiers, est toujours entre la vie et la mort.

Suite à l'accident, deux cellules psychologiques ont été ouvertes. La première par le tribunal de La Rochelle, elle est réservée aux témoins, la seconde par Leroy Merlin, celle-ci est réservée aux salariés qui travaillait sur le site ce jour-là. À lire aussi Une cliente écrasée par une palissade de 300 kilos dans un magasin de bricolage, près de la Rochelle