Femme enceinte agressée : le parquet de Privas s'explique

La remise en liberté de son agresseur a beaucoup choqué la jeune femme. A l'issue de sa garde à vue, ce tunisien de 35 ans en situation irrégulière en France a été remis en liberté et est convoqué le 5 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Privas. Il s'est vu signifier une obligation de quitter le territoire français.

La femme enceinte de 8 mois esquive un coup de pied dans le ventre

Le 8 juin dernier alors qu'elle promène son chien à Guilherand-Granges, la jeune femme est abordée par un homme qui lui reproche de ne pas répondre à ses sollicitations. Selon les explications de la victime, c'est au moment où elle lui dit qu'elle est fatiguée et enceinte que l'homme devient agressif et tente de lui envoyer un coup de pied dans le ventre. Grâce à quelques rudiments d'arts martiaux, elle esquive le coup en se protégeant avec sa jambe et son bras. Elle est blessée au poignet.

L'homme est arrêté quelques minutes plus tard dans un bus en direction de Valence. Il est très alcoolisé et ne pourra être entendu que le lendemain matin. Le parquet ordonne qu'il soit relâché à l'issue de sa garde à vue et convoqué devant le tribunal correctionnel de Privas le 5 septembre pour y répondre de ses actes. Les policiers lui signifie également une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

La victime est choquée

La jeune femme bénéficie de 21 jours d'interruption temporaire de travail (ITT) suite au choc psychologique qu'elle a subi. Mais elle se dit surtout très choquée par le fait que son agresseur soit relâché. "Je n'ose plus sortir de chez moi de peur de le rencontrer et j'ai peur qu'il recommence sur n'importe qui" dit-elle.

Le Rassemblement National s'empare de l'affaire. Dans un communiqué du groupe RN au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les élus dénoncent une "justice laxiste qui laisse des gens dangereux en libre circulation. Cela suffit, l’inexécution de la quasi-totalité des Obligations de Quitter le Territoire est inadmissible."

Les arguments du parquet de Privas

La procureure de la République de Privas explique que l'agresseur est un primo-délinquant. Il n'est pas connu de la justice. Il a un travail ainsi qu'un domicile fixe et pérenne. Il est par ailleurs soumis à une obligation de pointage au commissariat jusqu'à la date de son procès. Le parquet indique qu'il "a requis l’association France victime pour l’application de la convention de prise en charge des victimes gravement traumatisées, pour un suivi juridique et psychologique de la victime".