Femme fauchée par une voiture à Saint-Nazaire : une suspecte arrêtée et un appel a témoins lancé

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une femme a été percutée par une voiture qui a pris la fuite, avenue du Président Wilson à Saint-Nazaire comme nous vous l'annoncions ce jeudi.

La police de Saint-Nazaire donne ce vendredi des précisions sur l'accident.

Les constatations effectuées sur place ont permis de retrouver sur plusieurs dizaines de mètres de distance, différents indices (optiques de phare, pièces plastiques), laissant penser à un accident de la circulation avec un choc violent, suivi d'un délit de fuite" précise le communiqué envoyé par le commissariat de Saint-Nazaire.

Par ailleurs, la police indique qu'à 3h25 du matin, une patrouille, qui circulait avenue de Penhoët, "a croisé la route d’un véhicule, une Ford Mondeo vert bouteille, circulant à vive allure et dont le pare brise était étoilé."

Les policiers ont alors contrôlé ce véhicule "conduit par une jeune femme qui reconnaissait avoir eu un accident quelques heures plus tôt sur le front de mer".

La jeune femme, 40 ans, originaire de Saint-Nazaire a aussitôt été interpellée et placée en garde à vue.

La mise en cause sera présentée ce vendredi après-midi à un magistrat.

Un appel a témoins lancé

L'enquête se poursuit toujours et les enquêteurs de la Brigade accidents du Commissariat de Saint-Nazaire cherchent à préciser les circonstances de ce grave accident de la route. "Toute personne ayant assisté à l'accident, repéré ou croisé le véhicule en cause au cours de la nuit est invitée à se faire connaître auprès du commissariat de police" en appelant le 02.49.14.23.00.